"Paso fotos de un puestero de comidas de la costanera colgándose de la luz el día domingo.Yo tengo negocio y me cuesta pagar la luz y todos los impuestos. Ellos no pagan nada y no tiene habilitaciones de nada", señaló el vecino que especificó que las fotos fueron tomadas en calle Laurencena, a metros de la rotonda de las colectividades.