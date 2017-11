Las quejas de un chofer

Los usuarios se quejan del servicio de transporte público de pasajeros que van abarrotados y que no cumplen horarios ni frecuencias. Pero los choferes de colectivos también tienen sus quejas. Apuntan a conductores que no cumplen con la prohibición de circular por el carril único para servicios públicos y también de los inspectores municipales de Tránsito que no hacen cumplir las ordenanzas.





El colectivero que envió las fotos dijo a UNO: "Siga la joda en Paraná. Señor intendente, a ver si realmente, de una buena vez, pone a trabajar a los inspectores de Tránsito, porque ya es imposible para nosotros, los colectiveros, andar en la ciudad. Y encima nos dan con un caño por el horario. Y como quieren que andemos a horario así???"