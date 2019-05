Denuncian que una zona de Concordia es escondite de ladrones

"Esto queda en Pueyrredón y Alvear. No se puede dormir y la Policía no pueden hacer nada por el fiscal que tenemos. Lo que pasa es que no son sus zapatos los que aprietan. Él duerme tranquilo y nosotros nos pasamos despiertos porque no se puede más. Hace una semana robaron una moto y los ladrones andan como si nada".