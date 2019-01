Una viga atravesó el parabrisas de un auto en pleno centro de Santa Fe

El conductor de un vehículo se llevó el susto de su vida cuando una viga que cayó de una obra en construcción atravesó el parabrisas de su auto y le provocó sólo lesiones leves en su pierna.





El hecho ocurrió ayer a la atardecer en la ciudad de Santa Fe, cuando Federico Talin, conductor de un Peugeot 208 que circulaba por Rivadavia al 3400, entre Obispo Gelabert y el boulevard Gálvez, sintió un fuerte golpe en el parabrisas y en segundos sintió el impacto de una viga de madera que le tocó la pierna.





El hombre avanzó media cuadra hasta la altura del boulevard Gálvez al 2300, donde fue asistido por otros automovilistas, quienes lo ayudaron a sacar la madera.





"Podría haber sido una tragedia. Es de una irresponsabilidad enorme", comentó Talin a UNO Santa Fe. Y relató: "Salí de trabajar e iba por Rivadavia, manejando tranquilo y me cayó el parante de arriba. Me entra por el parabrisas, me da en la pierna y se queda entre mi cuerpo y la palanca de cambios".





viga01.jpg

"Como el semáforo estaba en verde y me sorprendió mucho seguí hasta el estacionamiento del supermercado, y allí los autos que estaban detrás me ayudaron a sacar la viga. 20 centímetros más y me rompía la cabeza, tuve suerte", relató aún consternado el conductor.





"No vi desde dónde vino, pero hay una única obra en construcción en esa cuadra y el parante tiene la misma forma que los otros que están usando en esa obra. Pienso que no hay otro lugar de dónde puede haber venido. A esa hora estaba lloviznando y se había levantado un viento leve", agregó.





"Podría haber matado a alguien. Podría haber sido yo, o alguien que pasaba en moto, o un bebé en un cochecito. Podría haber sido realmente un desastre", expresó Federico. En este sentido, dijo a UNO Santa Fe que llamó al 911 en el lugar y luego radicó la denuncia en la comisaría tercera.





Por último apuntó: "Esperamos que las cámaras que están ahí puedan mostrar de dónde vino, pero no había un viento fuerte, sino normal".