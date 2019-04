Un fanático fue homenajeado por asistir 800 veces a la cancha

Sebastián Jorge Di Leo es su nombre. Fanático de San Martín de Burzaco, de la Primera D. De eso no quedan dudas. La institución se lo hizo saber: lo homenajeó con una casaca por cumplir 800 partidos asistiendo a la cancha de forma ininterrumpida, es decir, alrededor de 20 años sin parar.









Embed ¡ESTO ES SER INCONDICIONAL❤️! Él es Sebastian Jorge, un hincha de San Martín de Burzaco, equipo de cuarta categoría del fútbol argentino, que recibió una camiseta por haber llegado a los 800 partidos ininterrumpidos acompañando al equipo en la tribuna. ¡Aplausos! pic.twitter.com/CCvHsajImg — Actual Fútbol (@ActualFutbol) 22 de abril de 2019













"Tuve la suerte de que mucha gente me haya bancado. Solo no podría haber llegado a esto si mi familia, gente del laburo y muchos hinchas no me hacían el aguante", aseguró al momento del agasajo cuando un celular captaba la situación.

Anécdotas se le vinieron a la cabeza como un flash: "A veces me llevaban en el auto porque no llegaba", dijo en referencia a algunos simpatizantes del club. "Para mí, San Martín es sentido de pertenencia, es mi lugar en el mundo y eso vale oro", concluyó.