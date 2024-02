UCR rechazó la incitación a la violencia del presidente

“Tener coraje para emprender reformas no implica insultar, gritar y pensar que solo uno tiene razón. Tampoco es ensañarse con insultos contra los que expresan opiniones diferentes”, se sostuvo en un texto difundido en las redes sociales. Y completaron: “Argentina necesita templanza y equilibrio para lograr consensos que sobrevivan en el tiempo y resuelvan de manera definitiva los problemas que arrastramos. Ese es el camino”.

Luego del revés en el Congreso, Milei realizó un fuerte descargo ante un grupo de empresarios argentinos, en el marco de su gira oficial en Israel, en donde los calificó de “delincuentes” que “quieren una Argentina peor” porque “no están dispuestos a ceder sus privilegios”.

En paralelo, el Presidente compartió en las redes sociales listas de nombres y fotos de cada uno de los legisladores que votaron en contra de varios artículos de la ley, y los calificó de “traidores” y de “enemigos de una mejor Argentina”.

El radical Martín Tetaz, en diálogo con La Red, replicó esta acusación y sostuvo: “Da la sensación de que el Gobierno nunca quiso que saliera la ley. Uno lo vio durante toda la discusión, con el Gobierno tratando de romper todo y los bloques constructivistas tratando de aportar”.

“La ley se murió por completo. Hubo un montón de gente que construyó el consenso para aprobar el dictamen en comisión y para conseguir la votación en general a favor que empezó a aparecer en listas negras desde cuentas oficiales del Gobierno ayer a la noche. Una cosa insólita, hay que ir hasta la Venezuela de Chávez para encontrar una cosa así. Esa es la Venezuela de Chávez, la idea de que hay un pueblo y un antipueblo”, lamentó.

A su vez, el bloque radical de diputados nacionales emitió un comunicado en el que destaca la necesidad de reconstruir “diálogos y consensos”. “No podemos repetir los errores del pasado y caer en extremos y facilismos. Es indispensable respetar las instituciones, la división de poderes y el normal funcionamientos de estas. Los señalamientos y la división entre amigos-enemigos no son el camino para encontrar los acuerdos que hoy son fundamentales, menos si sin publicadas por medios oficiales del Gobierno”, señalaron.

Además de ratificar los dichos del ministro Luis Caputo sobre que lo ocurrido con la Ley Ómnibus no afectaba el plan económico del Gobierno, el vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió la publicación que se hizo desde la cuenta de la red social X de la Oficina de Presidencia con un listado de cómo votó cada diputado.

“Hubo algún malestar con respecto a la mención de los diputados que votaron en contra. Me gustaría aclarar que la información que se brindó es información pública, pueden fijarse en la web de la Cámara de Diputados. Y el presidente siempre dijo que iba a exponer las mentiras, que su compromiso es con la gente y que siempre iba a defender la verdad y la honestidad moral. No se hizo más que exponer una información pública. Cada uno podrá sacar sus propias conjeturas”, explicó Adorni aunque tratar de "traidor a un legislador" no sea una cuestión de información pública.

“Todo es necesario y urgente, así que esto de yo voté por tal cosa y no por tal otra. Hay 144 legisladores que votaron a favor la ley en general. Cada uno de los argentinos puede ir a revisar el listado de qué pasó con cada uno de ellos en la votación en particular. Además, muchos de esos legisladores modificaron su intención de cambio fueron legisladores que fueron votados para el cambio hace unos meses atrás”, insistió el vocero.