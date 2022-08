Todo lo que debés saber la inseminación artificial en Argentina

Lo que sí es importante a la hora de elegir entre los lugares donde se realiza inseminación artificial es informarse, conocer la historia del centro, interiorizarse sobre la tasa de éxito de sus procedimientos y, obviamente, conocer a los profesionales.

En este artículo abordaremos qué es la IA y cómo se desarrolla, así como también en qué casos recurrir a dicha técnica.

¿Qué es la Inseminación Artificial?

Se trata de un tratamiento de reproducción asistida de baja complejidad. Esto quiere decir que para su desarrollo no es necesario realizar abordajes invasivos ni procedimientos quirúrgicos. De hecho, no sólo no requiere anestesia, sino que además es indoloro y ambulatorio.

Por otro lado, una de sus características principales es que la fecundación se da dentro del cuerpo de la mujer.

El objetivo de la IA es aumentar las posibilidades de embarazo. ¿Cómo? mediante la introducción de los espermatozoides directamente dentro de la cavidad uterina de la mujer, habiéndolos seleccionado previamente.

Así, entre sus ventajas no sólo se cuentan que “ayuda” a que los espermatozoides fecunden el óvulo evitándoles que tengan que viajar por las trompas de Falopio y acortando las distancias; sino que, además, si los ovarios están en condiciones, se pueden realizar otros intentos en los siguientes ciclos femeninos.

No obstante, y si bien se puede realizar en ciclos ovulatorios naturales, los resultados son mejores cuando se hace una estimulación de la ovulación, y se establece mediante ecografía cuándo es el mejor momento para introducir los espermatozoides.

inseminacion artificial recorte 2.jpg

¿Quiénes deben realizarse una IA?

Este tratamiento está indicado para mujeres con alteraciones en el cuello uterino, con moco cervical hostil o con dificultades para depositar el semen en la vagina durante el acto sexual.

También se recomienda en casos de endometriosis, cuando hay alteraciones ovulatorias, esterilidad sin causa aparente en menores de 38 años; o bien en hombres cuando existe lo que se llama “factor masculino leve” o cuando una muestra de semen presenta una concentración aceptable de espermatozoides móviles.

También es la opción para las parejas serodiscordantes; es decir, aquellas en las que un miembro tiene HIV y el otro no.

El camino de la IA

Te contamos el paso a paso de cómo se lleva a cabo la Inseminación Artificial.

1. Lo primero que se hace es un espermograma en laboratorio para valorar las características del semen. Es importante que si la muestra no es de donante, la pareja se abstenga de tener relaciones sexuales entre 2 y 5 días antes de entregar la muestra.

2. Posteriormente, es momento de realizar la estimulación de los ovarios que se realiza mediante inyecciones. Dicho procedimiento tiene una duración de entre 10 a 12 días en los que se monitorea el crecimiento de los folículos con ecografías.

3. Se realiza la descarga de ovarios.

4. 34 a 36 horas después es momento de la inseminación. Ese día es importante tomar líquido para tener la vejiga llena. El procedimiento demora 15 minutos y lo mejor es que después la mujer evite situaciones que aumenten la temperatura corporal o deshidratación. Fuera de eso, es posible seguir con el día normalmente y realizar las actividades habituales.

inseminacion artificial recorte 3.jpg

Ya conocés a mayor detalle de qué se trata la Inseminación Artificial en Argentina. Para más información acudí a un centro de reproducción asistida para programar una consulta.