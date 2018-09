Prevención de adicciones en el ámbito laboral

El Sindicato de Camioneros de Entre Ríos realizó en la ciudad de Paraná una Jornada de Sensibilización para detectar y trabajar el tema Adicciones en el Ámbito Laboral. La realizó con SELCA -organismo que depende del Ministerio de Salud de la Provincia- y estuvo dirigida a delegados, dirigentes y trabajadores del gremio.

El objetivo de la Sensibilización fue otorgar herramientas para llegar a los trabajadores que estén viviendo una situación de adicción, o en riesgo, y ayudarles a buscar una salida.

La doctora Gabriela Moreno, especialista en medicina general y familiar, -con formación en Salud Social y Comunitaria y a la vez Epidemióloga- señaló que el objetivo es "poner el tema sobre la mesa, porque es un tabú y hay que ayudar a las personas a que empiecen a hablar de lo que les pasa". Muchas veces no se habla por desconocimiento, porque la persona no se da cuenta que es adicta, o no puede asumir el daño que le puede causar esa adicción a su salud, a su relación laboral o a su entorno familiar", explicó la especialista.

La doctora Moreno sostuvo la necesidad de "ayudar a tomar conciencia de cómo le puede impactar en su ámbito laboral, con situaciones que pueden dificultar las relaciones, generar accidentes o incluso llevar a perder la fuente laboral". "No hablarlo es la primera barrera", afirmó.

Esta tarea de sensibilización de camioneros tiene como primera misión lograr que los delegados gremiales sean la voz que lleva el mensaje a los trabajadores, para empezar una toma de consciencia. Luego vendrá el proceso en el que podrán ponerse en contacto con profesionales o entidades e iniciar un tratamiento.

Básicamente, que el trabajador sepa que tiene en el gremio un referente a donde dirigirse cuando se encuentre frente a esta dificultad.

"Uno no tiene que cansarse de ofrecerle al otro ayuda, brindarle un mensaje, una palabra; lo importante es darle la opción. Porque luego cuando se sienta solo, desamparado y metido en un montón de problemas va a saber que hay un lugar a donde acudir y no ver la puerta cerrada", sostuvo la médica especialista en adicciones.

Y como mensaje final propuso "que la gente no tenga miedo y consulte; al contrario, cuando antes lo haga más chances tiene de salir".









