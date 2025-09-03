El vino 329 Marselan de Finca Fénix, de La Criolla, Entre Ríos, ganó doble medalla de oro con 97 puntos en el Concurso Internacional VINUS 2025.

Un vino de Entre Ríos, entre los mejores del mundo.

Desde la empresa expresaron su satisfacción por el logro: "Queremos felicitar y agradecer públicamente a todos quienes ponen su esfuerzo, conocimientos, pasión y tiempo, para que cada año el vino 329 alcance los más altos estándares de calidad a nivel internacional", señalaron.

Entre Ríos dijo presente en el Argentina Fashion Week con Silvia Torres y su colección Arte y Flores

Elisa Carrió dijo que está de novia y luego lo desmintió

Reconocimiento internacional para un vino de La Criolla

Embed

El Concurso VINUS es un evento anual de gran relevancia en América, dedicado a la evaluación y premiación de vinos y licores de todo tipo, desde los artesanales hasta los de alta gama.

Además de seleccionar los mejores productos, el certamen busca concientizar sobre los beneficios nutricionales y para la salud del vino, promoviendo su consumo responsable como un factor de civilización.

Un jurado compuesto por expertos internacionales evalúa los vinos en función de su calidad y su relación precio-calidad, otorgando puntajes que se integran al Ranking Mundial de Vinos y Licores.