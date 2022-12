Lionel Messi y "Qué mirás Bobo" en los más variados idiomas

Messi memes 7.jpg

Por estas horas se mueve un Twitter un hilo creado por la cuenta @MrCluni que propone traducir la frase de Lio Messi a todos los idiomas conocidos. Lo que se desató allí fue desopilante: desde Messi traducido al japonés, hasta el latín, pasando por el guaraní y el aimara. Hubo un internauta que los mandó en lenguaje de señas y no faltaron los memes. Un Messi con galera y bigotes engomados y Robert De Niro frente al espejo, en Taxi Driver, soltando: “¿Me hablas a mi, bobo?"

El aporte de los internautas

Kion vi rigardas, stultulo? Iru tien (Armenio)

què mires, babau? vés cap allà (Catalán)

Mba'e piko remaña tavy tereho upépe (Guaraní)

mbaé pio la remañava nde itavya!!! Terehó mombyry!!!" (Guaraní)

Bn ang nhìn gì vy, ngc? (Vietnamita)

"Que estás mirando, parvo? Vai para alí" (gallego)

Qué miragasás, bogasóbo, andagasá 'pallagasá. (Rosarigasino)

--.- ..- . -- .. .-. .- ... --..-- -... --- -... --- ..--.. .- -. -.. .- .--. .- .-. .- .- .-.. .-.. .- (Morse)

u što buljiš? sta gledas retardirani Idi tamo! (Croata)

Hvad ser du på, fjols? Gå derhen (Danés)

Was glotzt du denn an, Dummkopf? Zieh Leine! (Alemán)

¿Imatataq qawachkanki, sonso? Chayman riy". (Quechua)

Was luegsch, Tubel. Hau ab, Tubel ( Suizo de Zürich)

waar kijk je naar, dwaas, ga daarheen (Holandés).

"Quépe mipirapas, bopobopo? Anpadapa paparapa apallapa" (Jeringozo)

Τι κοιτς μαλκα; Φγε! (Griego)

kuns uñch’ukiskta, loqhe, ukar sarañamawa (Aimara).

Ma ca guardi stronzo, vaffanculo (Calabrés)

Ni zài kàn shênme? Shâzi… qù qù nàli (Chino pinyin)

Na o sa pozeráš! Blázon. Ís tam (Eslovaco)

"Ta olhando o que bobão?? Vai para lá, vai.." (Portugués Brasilero)

"Zer ari zara begira, ergel hori? Alde hemendik, ergela!!!" (Euskera)

Kaj gledaš bedak? Pojdi tja. Esloveno.

What are you looking at? go away! (Inglés)

Cosa stai guardando stronzo? Vai lí! (Italiano)

Imata kàwanwanki sonso. Ripuy caymanta! (Quechua potosino)

Mba'e la emaña'a nde itavya? Esyryry koai, neipy (Guarani)

Çfarë po shikon, budalla? Shko atje" (Albanés)

Mitäs vittua tuijotat, mee vittuun /pois (Finlandés)

Que mirá gueón Andá pa aquel lao (Mendocino básico)

No le escatimaron en memes

