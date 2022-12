La salud mental como víctima del confinamiento

—En Paraná, en barrio José Hernández, donde viví tres años, pero nos hemos mudado con mi familia. Ahora vivo en calle Irigoyen, cerca de la plaza Sáenz Peña,

—¿De dónde es el mayor recuerdo?

—De Avenida de las Américas, en el límite de una zona baldía donde se montaban los circos y frente a una plaza donde siempre jugábamos.

—¿Sufriste los desarraigos?

—Cuando nos fuimos de Avenida de las Américas, porque unos vecinitos eran amigos, pero nos adaptamos bastante bien no obstante que en el último barrio en que vivimos no había tantos chicos.

—¿A qué jugabas?

—Con los juegos de la plaza, a las escondidas, a la cachada y al elástico.

—¿Qué actividad laboral desarrollan tus padres?

—Son contadores.

—¿Leías?

—No tanto de niña pero sí en la adolescencia. Cuando era chica escribía poesías.

—¿Mantuviste el hábito?

—La poesía no; luego comencé a escribir relatos y tras recibirme, sobre mi área.

—¿Qué te inspiraba?

—Lo cotidiano, pero no era buena con la poesía y no tenían mucho sentido; buscaba la rima, cuidaba la forma y no tanto la temática. He sido muy cuidadosa de cómo expreso, porque es muy importante. Me gusta mucho leer y cuando está mal redactado, más allá de que el contenido sea bueno, no me cierra. Ahora me inspira lo que leo, siempre ando con un libro, y el trabajo clínico.

—¿Sentías una vocación?

—Quería ser actriz, hago teatro, hice circo y danza, pero las posibilidades para estudiar actuación no se daban.

—¿Por qué estudiaste Psicología?

—Me interesaba; mi papá había comenzado a estudiar y lee mucho sobre ello. La opción era actuación o Psicología. Mi familia no podía bancarme estudiar teatro en Buenos Aires y estaba el prejuicio de que no era una profesión.

—¿Textos influyentes?

—Mis lecturas adolescentes no fueron muy profundas (risas): comencé leyendo Mujercitas y luego Corín Tellado (risas), porque mías tías y mi mamá lo leían. Leía todas las noches y adquirí el hábito.

—¿Y ahora?

—(Saca un libro de la cartera y lo muestra) La Generación De Cristal, de una chica de Santa Fe (Sofía Calvo). Habla sobre las generaciones actuales y cómo se cuestionan creencias arraigadas.

—¿La escritura sobre tu trabajo es como un diario?

—Son reflexiones sobre situaciones con pacientes que me interpelan u otras situaciones que se conocen. Me gusta compartir lo que pienso a través de las redes.

Psicología y lengua de señas

—¿Qué materias te gustaban?

—Lengua; también soy intérprete de lengua de señas, donde estudié Lingüística. Me gustaba Historia, tenía facilidad para Matemáticas y Física pero no me gustaban, y odiaba Química y no entiendo nada, no obstante que mi hermano es ingeniero químico.

—¿Por qué te vinculaste con aquel universo?

—Me enteré cuando en la Facultad de Trabajo Social abrieron la carrera y me pareció una herramienta muy útil para ofrecer mis servicios a personas sordas. Me gustó mucho porque estudié otros temas relacionados con la discapacidad.

—¿Cómo es el abordaje al no estar la palabra hablada?

—Cambia el idioma en que se da la sesión y se conversa en lengua de señas, pero la psicoterapia en sí es lo mismo. Necesitás buena visualidad por las características de esta lengua. Con la psicoterapia virtual, durante la pandemia, la única dificultad era la conexión, porque tiene que verse bien.

—¿Qué reflexionaste al trabajar con estas personas?

—Pensé en el poco acceso que tienen las personas sordas a la psicoterapia, porque hay pocos profesionales. En Paraná hay dos psicólogas más. Antes de que me recibiera no había ninguna.

—¿Qué te aportó, como lengua, este sistema?

—La particularidad es el uso del espacio como valor gramatical: por ejemplo, si estás relatando y ubicás a un sujeto o lugar en determinado espacio, se mantiene ahí y luego lo señalás.

Teoría y debates sin sentido

—¿Sobre qué te interrogabas antes de la carrera?

—La interioridad y los conflictos del ser humano; siempre tuve una rica vida interior y hablé mucho conmigo misma.

—¿En qué enfoque te formaste y adoptaste?

—Era filosófico y no tenía una orientación específica: tuvimos mucho de psicoanálisis y algo de sistémica, enfoque desde el cual trabajo, y cognitiva.

—¿Un formador importante?

—En la carrera no, salvo algunos que daban la orientación que me gustaba, como Virginia Bravo e Iván Martínez, y en la tecnicatura (de Lengua de Señas), Leonardo Peluso Crespi, psicólogo y lingüista.

—¿Se ajustó la carrera con lo que pensabas?

—Mientras estudié estuvo muy ligada a la teoría y no tuve muchas prácticas. Pero cuando comencé con el trabajo en la clínica me interesé más, por vincularlo con personas de carne y hueso, y sabiendo que con mis herramientas podía ayudar a otro en su malestar o problemas.

—¿Continuaste con la escritura?

—No tenía tiempo.

—¿El primer caso desafiante?

—Sin que fueran casos especiales o especialmente difíciles, me pasó que no sabía cómo abordar la situación y preguntar, lo cual se aprende con la práctica. Fue la mayor limitación y durante cierto tiempo supervisé los casos porque no sabía por dónde ir, lo cual hoy también a veces hago pero ya con más herramientas para resolverlos.

—¿Sumaste algo al enfoque sistémico?

—Trato de enriquecerlo con distintas lecturas porque sirven para comprender la realidad. No hay que casarse con la teoría o pensar que es la realidad, sino que son construcciones humanas para comprender el mundo, y muchas veces hablamos de lo mismo con palabras diferentes. No soy reacia a leer ningún autor, más allá de mis intereses, pues todas las perspectivas aportan algo. No entiendo, por ejemplo, esos debates entre psicoanalistas y cognitivos, porque, en definitiva, están hablando de la misma realidad, simplemente que el foco está en distintos aspectos o se dicen de otra manera.

—¿Qué autores relees?

—Mis lecturas son muy heterogéneas. Me gustan los autores más ligados al construccionismo social y de diferentes perspectivas. Del enfoque sistémico, Ricardo Ramos, quien habla de las narrativas; Carlos Skliar me encanta y es complejo.

Cuestión de género

—¿Qué cambios te resultan notables desde que ejercés la profesión?

—Uno de los mayores está relacionado con la cuestión de género, marcó un quiebre y son temáticas de las cuales se habla desde hace algún tiempo.

—¿Cuál es la relación con lo psicológico?

—Por ejemplo, hace dos años atendí a un adolescente trans, que hasta ese entonces no habían llegado al consultorio. Y lo veo mucho en los adolescentes, quienes tienen una vivencia de su sexualidad, identidad de género y relaciones amorosas totalmente desprejuiciadas.

—¿Entonces por qué consultan?

—Por otras temáticas.

—¿Qué les sucede?

—Se replantean y permiten muchas cosas, vivir con más libertad ciertas cuestiones y explorar, son menos prejuiciosos y se permiten probar cosas nuevas.

—¿Qué sucede con eso en cuanto a desfase con la estructura familiar?

—Plantea conflictos por las expectativas de los adultos hacia ellos. Por ejemplo, a muchos chicos no les interesa la escuela o bajan el rendimiento en la adolescencia, y los padres enfatizan la cuestión de la responsabilidad. Y también están las contestaciones de los adolescentes a los padres.

Los daños del encierro

—¿Cuáles son las consecuencias del confinamiento?

—Durante la pandemia disminuyeron las consultas por salud mental porque la gente no quería ir al consultorio y otros no querían hacerlo virtual, con lo que luego de un año explotaron los casos, en lo que se llama “la segunda pandemia”, cuyos efectos se notan hasta hoy no obstante haber vuelto a una vida más normal en cuanto a los vínculos. De lastre, quedaron muchas personas afectadas o quienes no han podido retomar su vida social. Muchos pacientes jóvenes decían que les costaba relacionarse cara a cara, lo cual también se observó cuando retornaron las clases presenciales en la universidad.

—¿Son agravamientos de problemas preexistentes o propios de semejante encierro?

—Es complejo decirlo… hay que ver caso por caso. En algunos ya había ciertos síntomas o dificultades que se agudizaron, y en otros, por el cambio de contexto social, aparecieron síntomas.

—¿Un caso?

—A una paciente que sufría trastorno de ansiedad y cuyos síntomas se le agudizaron muchísimo, le costó mucho volver a salir y relacionarse. Hay gente que todavía no ha vuelto a salir de su casa y perdió el único ámbito de socialización que tenía, especialmente personas mayores. También hubo mucha depresión.

—¿Qué influencias hay de los climas de época en cuanto a lo observado en el consultorio?

—Lo que ha cambiado en cuanto a la época son las crisis sociales y económicas. En épocas de recesión los pacientes van menos a la terapia, la dejan o llevan mucho la preocupación por la economía al espacio de la terapia. Hoy es muy frecuente la consulta por los trastornos del espectro ansioso: ansiedad, ataques de pánico y angustia, propios del estilo de vida de estar de acá para allá todo el tiempo.

Reflexiones y un libro

—¿Cómo surgió el libro?

—Por una amiga que hizo un taller de escritura e iban a publicar un libro con la gente de ese grupo. Ahí comencé a pensar en la idea de materializar en un libro mis escritos desde hace tanto tiempo, ella me alentó y sugirió que me conectara con la Editorial La Hendija. Lo hice, armé un borrador y Laura (Martincich) me dijo que le interesaba.

—¿Qué lo atraviesa como denominador?

—Es difícil definirlo porque son ocho capítulos con temas distintos. Lo que los une es la estructura de cada uno de los textos, con un desarrollo de lo general a lo particular. Son desarrollos conceptuales y luego reflexiones, y en los textos más largos, reflexiones cortas más personales. Está pensado para un público en general, sin idea sobre Psicología y cuyos conceptos se definen. La idea es hacer divulgación científica y cuestionar algunas falsas creencias.

—¿Qué revisaste de tu formación y profesión?

—En el capítulo de Psicología y Psicoterapia desarrollo cuáles son los condicionantes de la profesión del psicólogo y la eficacia terapéutica, sobre lo que he vivido. Y hay un capítulo dedicado a la maternidad.

—¿Por qué?

—Mi interés por la maternidad nació con mi hijo y me influyó en la clínica con mujeres que son madres, para tener en cuenta ciertos procesos, expectativas e idealizaciones.

—¿Ya se presentó?

—No, está en preventa para costear la edición; quien quiere reservarlo puede conectarse por Instagram a florenciapesoapsicóloga o al teléfono 154543051. Supuestamente estará para fines de enero o principios de febrero.

Aislamiento y adicciones en tiempo de hiperconexión

Pesoa se refiere a la virtualidad como espacio de ciertos trastornos y pone especial énfasis en los adolescentes y la actitud de los padres frente a eso.

—¿Cuáles son los trastornos de la virtualidad?

—La ansiedad se nota muchísimo, sobre todo por los programas de mensajería como Whatsapp y redes sociales, que generan estar todo el tiempo sin querer perderse nada, atento a las notificaciones, historias o publicaciones. Se observa, sobre todo, en las personas más jóvenes, en quienes gran parte de su vida pasa por la virtualidad. A veces cuesta desenchufarse de eso porque las redes sociales todo el tiempo te bombardean con publicaciones nuevas e informaciones. Lo de no querer perderse nada muchas veces genera ansiedad.

—¿Ya está integrado a la psiquis de este tiempo o hay que tomar consciencia al respecto?

—Hay que hacer un uso responsable de las tecnologías y las redes sociales, ya que, si se saben usar, son herramientas que nos mantienen conectados con personas distantes, lo cual es valioso. El punto es cuando se depende de eso y no se puede desconectar mentalmente. Muchas veces los jóvenes están reunidos y cada uno está con su teléfono. Es una paradoja, porque se conectan con personas lejanas y con quien está al lado, tal vez, no tienen comunicación. Estamos hiperconectados pero poco comunicados.

—¿Un caso?

—Varios. Es muy común en los adolescentes que estén todo el tiempo encerrados en su pieza, conectados a la computadora, jugando on line o vinculándose virtualmente, y no se vinculan ni tienen diálogo con sus padres. Los padres consultan y tal vez el pibe no tiene interés en ir a terapia, porque muchas veces la cuestión pasa por los padres. En niños y adolescentes a veces se trabaja con los padres, porque son quienes piden la consulta. También están las adicciones tecnológicas, vinculadas con el sexo virtual y los juegos on line.

—¿Es la mentalidad adictiva típica o tiene cierta particularidad?

—Hay personas propensas a desarrollar conductas adictivas porque hay ciertos mecanismos neurológicos que sostienen las adicciones y la adicción que desarrolla depende del contexto y los consumos disponibles. Hay personas con excesos en muchos sentidos.

—¿Qué otras conductas se reproducen?

—Por ejemplo, está el bullying o acoso escolar y el ciberbullying, en el espacio virtual, que es una mutación de un fenómeno que surgió en un contexto de intercambio social real y migró al ámbito virtual, donde adquiere otras características. Lo mismo sucede con el acoso o la violencia de género.