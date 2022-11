Cáncer: Acuerdo con farmacéutica para desarrollar tratamiento

Este trabajo es el resultado de una colaboración a largo plazo entre el Estado argentino y la iniciativa Trust in Science de GSK, y comenzó en 2013 con el doctor Norberto Zwirner y la doctora Mercedes Fuertes. Combina la tarea de las científicas y científicos que trabajaron en el anticuerpo monoclonal anti MICA en el Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME), con el aporte de fondos y expertise científico de GSK. Las y los investigadores del CONICET en IBYME son líderes en su área, y fueron pioneros en identificar a MICA como un potencial blanco para retrasar el crecimiento de tumores. Este acuerdo representa un paso importante en la identificación de blancos promisorios para la próxima generación de terapias inmuno-oncológicas en GSK, y en la investigación científica en Latinoamérica.

En su intervención, Filmus felicitó a Zwirner y Fuertes por el desarrollo y agradeció a GSK por la confianza en la Argentina. El ministro destacó que “hay una serie de coincidencias virtuosas que hacen esto posible: la cooperación internacional; la articulación entre lo público y lo privado que permite escalar los hallazgos; la articulación entre la investigación básica y la medicina transnacional; la articulación interinstitucional entre el MINCyT, el CONICET, la Agencia I+D+i y las universidades; y la importancia de la ciencia como política de Estado, como se ve en este caso de una investigación que llevó más de veinte años. Y esta es una de nuestras preocupaciones de fondo: generar políticas de Estado en materia de ciencia y tecnología que promuevan perspectivas de mediano y largo plazo para mejorar la vida de nuestra gente y para que nuestras investigadoras e investigadores puedan desarrollar sus carreras y talento en nuestro país de un modo federal”.

ilustración.jpg

Por su parte, Franchi felicitó al equipo que lideró el desarrollo y afirmó: “Hoy estamos festejando un logro y una esperanza, un logro porque llegamos a un acuerdo de licencia que tiene más de 20 años de investigación, avances, y 11 años de colaboración con GSK; y una esperanza en este anticuerpo, para que la gente viva más y mejor, y eso ese sí mismo es muchísimo. También estamos festejando la calidad de nuestros investigadores e investigadoras, de nuestros becaries, de tener calidad humana formada en nuestras universidades e instituciones de la ciencia y tecnología que pueden desarrollar este tipo de proyectos. Argentina se ha destacado en las ciencias biomédicas, con premios nobel, pero también hay otras donde podemos estar a la altura de los países más desarrollados del mundo y éstas oportunidades de articulación no las podemos perder, porque nuestro desarrollo científico es soberanía”.

A su turno, el Gerente General de GSK Argentina, Gastón Domíngues Caetano, remarcó: “Este año en GSK Argentina cumplimos 100 años ininterrumpidos y este hito que alcanzamos demuestra nuestro compromiso de unir ciencia, talento y tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas. Con Trust in Science buscamos promocionar la ciencia argentina en el campo de la salud y nos enorgullece acompañar a cada uno de los proyectos de investigación sobre temas de alta prioridad social (enfermedad de Chagas, tuberculosis, HIV, oncología, inmunooncología y vacunas). Este logro nos impulsa a seguir trabajando de manera colaborativa en la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos”.

Seguidamente, la Directora Médica de GSK Cono Sur, Rosana Felice, manifestó: “Estamos orgullosos de este logro de la ciencia argentina llevado a cabo mediante el Programa Trust in Science que representa la unión del esfuerzo público y el privado para desarrollar investigación científica de alta calidad, que será continuado por GSK para el potencial desarrollo de un tratamiento para el cáncer. Queremos agradecer al CONICET y a todo el equipo de investigación liderado por el Dr. Norberto Zwirner y la Dra. Mercedes Fuertes que trabajaron a diario en este descubrimiento”.

Finalmente, Kevin Madauss, Director de la iniciativa Trust in Science Initiative GSK, subrayó que GSK “está comprometida a unir ciencia, talento y tecnología para llegar antes a la enfermedad. Entendemos que el talento y la innovación son recursos globales y Trust in Science se estableció para buscar oportunidades de colaboración con ciencia de alta calidad. El presente acuerdo con el CONICET es el logro más importante de Trust in Science y la validación del esfuerzo”.