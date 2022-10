Antonella Bello: "Ahora entreno todos los días y eso antes era impensable"

—En Paraná, en calle Suipacha y Galioli, barrio 1 de Julio, entre el Club Don Bosco y la Escuela Hogar, donde viví hasta los 20 años, que me puse en pareja, estudiaba, comencé a trabajar a los 21 y tuve a mi hija. Pero recién terminé de estudiar en 2016.

—¿Cómo era el lugar en tu infancia?

—Maravilloso; son monoblocks de departamentos pero yo viví en una casa. La referencia era el club y la escuela, además de estar el Club Toritos.

—¿Qué actividad laboral desarrollaban tus padres?

—Mi mamá, de Santa Fe, fue docente, de Historia, y mi papá suboficial de la Fuerza Aérea. Tengo tres hermanos maravillosos.

—¿A qué jugabas?

—Con mi hermana; íbamos mucho al Thompson, donde vivían mis abuelos, y con una vecina armábamos un kiosquito, vendíamos o juntábamos flores. En el barrio no salíamos mucho, hasta ser grandecitos, porque mis padres vivían trabajando.

—¿Qué visión tenías del centro?

—Lejos. Sólo íbamos los sábados, como paseo familiar, porque no teníamos auto y éramos cuatro chicos.

—¿Qué cambió mientras viviste allí?

—Comenzó a ser peligroso y la policía a andar por los pasillos, y, a veces, los remises no entran. Nos robaron una sola vez, aunque a mí, que iba y venía caminando a la escuela, nunca me pasó nada. Una noche estaba con mis amigos y la policía nos fue metiendo despacito en nuestras casas porque hubo un tiroteo. No entraba sola al barrio y desde los quince años comenzamos a tener más cuidados. Hoy está más tranquilo y ya no están los grupos más peligrosos.

—¿Personajes?

—Lili, la vecina de al lado de nuestra casa e hija de la señora que nos cuidaba, quien tiene una verdulería.

—¿Sentías una vocación cuando niña?

—No recuerdo haber pensado en ser “tal cosa”… docente, por la referencia de mi vieja.

—¿Desarrollaste alguna afición?

—No; solo estar con amigos y la familia. Estuve en pareja desde los 17 años.

—¿Qué materias de la secundaria te gustaban?

—Nunca me llevé materias porque mi madre nos decía “ustedes solo tienen que estudiar”. No faltaba nunca y me gustaba ir. Me gustaba Matemáticas, le explicaba a mis compañeros y por eso estudié el profesorado. No tenía otra cosa para elegir. Mi hermana lo inició un año antes que yo, así que ya sabía, más o menos, lo que era. Igualmente, pensé un tiempito en Criminalística, que estudiaba un primo.

Un libro y las emociones

—¿Leías?

—No, comencé a leer poesía, al igual que el deporte, de grande. Una amiga, Ana Belén, me dio un libro de Juan Solá, Microalmas, cuando tuve una caída emocional muy grande, durante la pandemia. Fue un quiebre en cuanto a la lectura y comencé a leer mucho de él, quien también cuenta historias de vida.

—¿Qué te conmovió particularmente?

—Es un libro de historias, mezclado con poesías. Me identifiqué con situaciones, lo del conocerse, las relaciones… siempre fui muy dura, nada de abrazos ni de besos… y a partir de ahí dije “a mí me gusta que me abracen y besen” (risas). Hoy me emociona cualquier cosa. También comencé con la psicóloga y estoy en el proceso de reconocer las emociones.

—¿Qué otras cuestiones te hizo resonar la poesía?

—La relación con la familia y con mi hija… el diálogo, en general, expresar las emociones y relacionarme con la gente de otra forma. Antes me enojaba y dejaba que pasara, sola. Hoy lo hablo con amigos, o con mi ex pareja. La psicóloga es lo más grande que hay, por lo que me ha ayudado a conocerme y entender por qué el otro actúa de determinada forma.

—¿Continuaste leyendo poesía?

—Sí, e historias de vidas y cuestiones relacionadas con la empatía, porque estar de preceptora en la escuela también es bastante duro, por la historia de vida de los chicos de Bajada Grande. Te cuentan muchas cosas y lo ves no ya como al alumno que no quiere estudiar sino que no lo hace porque le sucede algo, o no tiene el apoyo, como sucede con la mayoría. Me toca ciertas partes que no conocía de mí.

—¿Tuviste algún formador importante en la carrera?

—Siempre me costó mucho expresarme bien, más allá de lo informal, por lo cual los exámenes orales me resultaban difíciles. La última materia que rendí antes de las prácticas fue Historia de las Matemáticas, para la cual, después del examen, terminé haciendo un cuadro enorme con la línea del tiempo, porque el profesor José Poli, fue maravilloso. Al igual que la de prácticas, Rosa Blasón, que me costó pero gracias a eso hoy sé mucho.

—¿Qué imaginaste en cuanto a lo profesional?

—Me gusta estar con los chicos, dificilísimos, de la secundaria y no me imagino dando clases en la facultad. Los adolescentes están muy solos y me identifico con ellos. Me gusta la preceptoría porque te vinculás con ellos de otra forma, aunque también me gusta estar en el aula. Mi vieja terminó siendo rectora, pero no me imagino en una dirección, trabajando con docentes, porque no me gusta manejarme con los adultos.

—¿Siempre has estado en la escuela de Bajada Grande?

—Comencé en la escuela nocturna, que me encanta, Supremo Entrerriano en 2011, y cuando me recibí, en 2016, en Bajada Grande.

—¿Cómo ha variado lo social desde que estás allí?

—Lo social es complicado, más durante la pandemia… con la entrega de bolsones. Los chicos piden zapatillas; después de un día de lluvia no van dos o tres días porque tienen la ropa mojada… Tampoco se ve el apoyo familiar y la escuela termina siéndolo, al punto de que los chicos te piden un abrazo o compartir el mate. Se llevan muchas materias, llegan tarde porque se duermen o no van porque tienen que cuidar al hermanito, no estudian porque son diez en la casa…

—¿Qué es lo recurrente en términos de conflicto?

—Problemas y peleas de barrio que repercuten en la escuela.

—¿Algo que nunca imaginaste?

—Estudié para dar clases de Matemáticas pero cuando ves todas estas cosas hay módulos en los cuales hablo de Educación Sexual porque tenés una nena de 15 años embarazada. A veces tenés que hacer de familia. ¿De qué Matemáticas voy a hablar cuando tienen hambre? Ser docente hoy es contener.

Antonella Bello Diálogo Abierto 1.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Del sedentarismo al entrenamiento diario

—¿Por qué comenzaste jiu jitsu?

—Llegó durante el mismo proceso que te comenté, en 2019, y encontré, más allá del deporte, el compañerismo y las amistades. El tío padrino de mi nena lo practica y a los cuatro años la llevó a entrenar, así que ella lo practica desde hace más tiempo que yo. Cuando la llevaba, veía, me gustaba y ella quería mostrarme lo que aprendía, hasta que me enganché porque la profe, Irene, me invitó para formar un grupo de mujeres. Luego se lesionó, dejó de darnos clases y comencé con Edu (Eduardo Vieyra), con quien empecé a luchar con hombres, lo cual está buenísimo porque es otra cosa, más allá de que la competencia sea entre mujeres.

—¿Qué opinión tenías antes?

—Veía lo que hacía mi hija y comencé a hacerlo como un entrenamiento físico y de descarga de energía, hasta que fui más consciente y me gustó mucho más. Hay mucho contacto físico pero es cuidado, ya que cuando no das más “tapeás” (avisar con la palma de la mano), así que vas conociendo tus límites.

—¿Cómo fue esa primera etapa considerando que nunca habías practicado deportes?

—Desde que comencé fui muy regular y no dejé nunca, salvo cuando tuvimos que hacerlo durante la pandemia, aunque igualmente hacíamos charlas técnicas y de estudio a través de (Google) Meet. La disciplina te cambia muchas cuestiones. Tamara (Bolzán) comenzó después que yo y resultó ser un puente y motivadora para la competencia. Ahora que está más floja (atraviesa una lesión) yo la levanto. Ella practicaba en otro dosho, luego comenzó con nosotros y ahora todo lo que es competencia lo hacemos juntas.

—¿Qué cambios corporales tuviste?

—Es un cuerpo totalmente distinto, por la fuerza y la resistencia que adquirí, aunque solo comencé para dejar de ser tan sedentaria. Adquirí la constancia, entreno todos los días y nunca hubiera imaginado decir “no voy a hacer tal cosa porque tengo que entrenar.” Los viernes puedo reunirme con amigos, pero luego de entrenar. Eso era impensado en otro momento. Se me han deformado las manos, aunque no lo veo como algo malo, y hace solo tres años que practico.

—¿Cuándo entendiste e integraste los fundamentos del arte marcial?

—Como vos decís, lleva toda una vida. Soy amateur, recién soy cinturón blanco, pero sentís ciertos “click” cuando el cuerpo hace algo “solo”. Hay que tener mucha cabeza para relacionar lo que se sabe y las posibilidades del cuerpo. Cuando observé eso, comencé a competir, lo cual te da una seguridad que no se consigue con el entrenamiento.

PATRONATO.jpg Tamara Bolzán y Antonella Bello se preparan para el Mundial de jiu jitsu.

Con miedo y nervios, competir

—¿Qué más te brinda la competencia?

—Fuerza, sentirme yo y que voy a hacer lo que me gusta. Aunque tenga miedo o nervios, lo hago igual.

—¿El primer combate?

—En Buenos Aires, en noviembre del año pasado, y luego en diciembre. Siempre tengo muchos nervios hasta que me saco los anteojos, comienzo a calentar, a disfrutarlo y a ser yo.

—¿Un momento?

—Uno arma su juego, lo practica y me llena de satisfacción poder aplicar ese plan en los torneos. He ido a cinco y fui campeona en todos, con el juego que pensé. Por eso la confianza para el Mundial.

—¿Uno que fue un gran aprendizaje?

—Antes del primero me lesioné la rodilla, te bajonea, me recuperé y hoy entreno con rodilleras.

—¿Cómo es entrenar dirigida por Vieyra?

—Lo admiro profundamente como deportista y entrenador, porque es muy estudioso, lo cual te lleva a querer dar lo mejor por la academia y los compañeros, más allá de lo individual. Es admirable ver lo que hace cuando lucha.

—¿Tenés algún referente internacional que sigas?

—No soy muy estudiosa de los luchadores ni miro videos.

—¿Tampoco ves Artes Marciales Mixtas, donde se aplica mucho jiu jitsu?

—No me gustan mucho los golpes y me dan mucha impresión. Tuve un ojo morado por un roce y no me gusta.

—¿Aplicás algo de las Matemáticas a la lucha?

—Soy muy meticulosa, ordenada y de considerar todas las piezas, y el jiu jitsu también es eso. Tener la mente fría y ordenada, por lo que sé hasta ahora. Es como una ciencia exacta, como un ajedrez, paso a paso.

Seguridad y prudencia

—¿Es significativa la cantidad de mujeres que lo practican?

—Ahora se conoce más pero somos pocas; en el grupo de 90 personas que practicamos con Vieyra somos diez mujeres. Y en los torneos tampoco se ven tantas. Cuando comencé, mis amigas me decían “vas a revolcarte”, porque no se conoce.

—¿Se lo recomendarías a una mujer como recurso de defensa personal?

—Si me pasara algo en la calle no creo que haría una llave de brazos o un agarre de cuello, le daría mi bolso. Soy pensante y no me la voy a tirar de campeona (risas).

—¿No has tenido ningún evento en la calle?

—No, porque siempre ando en el auto y no estoy tan expuesta.

—Igualmente, practicar un arte marcial te da una seguridad especial.

—Totalmente, en ese aspecto lo recomiendo a todo el mundo, y con Vieyra (risas), por el compañerismo que encontré allí.

—¿Qué aplicás de la disciplina marcial a la docencia?

—Soy docente mucho antes de ser luchadora. Soy distinta de que comencé practicar y conocerme más, era más “mala” y hoy me preguntó más qué le pasa al chico. Lo de según cómo se mueve el otro, te movés vos.

Antonella Bello Diálogo Abierto 2.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

“Si me decís vamos a Brasil mañana, ya estoy lista”

La luchadora desborda entusiasmo por lo que significará la participación en el Mundial, que le demanda esfuerzos extra deportivos para solventar los gastos.

—¿Cuál es el plan de aquí a noviembre?

—Entrenamiento, de lunes a viernes, martes y jueves gimnasio, comencé con la nutricionista, lo cual me cuesta un poco, porque me gusta comer. E intento dejar el cigarrillo…

—¿Qué dice Vieyra de esto último?

—Y… (risas), obviamente que no le gusta. El jiu jitsu me gusta pero no vivo de él y me gusta fumar, ¿entendés? Lo he dejado porque noto que la respiración no es la misma y que me quita mucho aire. Cuando dejás de fumar un mes, enseguida notás que tenés más velocidad y resistencia, y que no es lo mismo con los pulmones mal. Estoy en eso… lo dejé tres meses y medio, pero con los nervios por vender rifas, dulce de leche, pizzas, atender la cantina de club (Patronato) para solventar el viaje, madre soltera (risas)… es mucho y difícil. Nos sobra mes al final del sueldo (risas). Vas a competir a Buenos Aires un fin de semana y son $ 15.000, y eso que paramos en la academia de allá. Tenemos un patrocinador, Adrián Anderson, quien desinteresadamente y sin conocernos, nos dio apoyo para las inscripciones en Brasil.

—¿Qué imaginás cuando pisés el tatami allá?

—Lo mismo que cuando fui por primera vez a Buenos Aires, en un estadio importante. Un tatami gigante. ¡Qué loco! Además, no conozco el mar y lo voy a conocer allá ¿entendés? Ellos tienen torneos todos los fines de semana. Voy a disfrutar, a hacer lo que sé y para lo cual me estoy entrenando.

—¿Cuándo pensás alcanzar el punto óptimo?

—Si me decís vamos a Brasil mañana, estoy lista.

—¿Dónde se puede conectar algún espónsor o quien quiera colaborar?

—A través de Instagram, antonella.bello.10 o ir al entrenamiento en Patronato. Estamos vendiendo rifas.