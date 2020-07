Zulma Lobato fue víctima de un violento robo

Zulma Lobato sufrió un episodio de inseguridad: ladrones le robaron dinero y la golpearon con mucha violencia en las calles Veléz Sarsfield y Baigorria, en Vicente López (Buenos Aires). Intervino la Policía y fue trasladada de urgencia en una ambulancia del SAME al hospital de esa localidad. La causa está siendo investigada por la Unidad Fiscal Oeste de Vicente López, departamento judicial de San Isidro.

Lautaro Reyes, amigo íntimo y ex representante de la mediática dio más detalles de este hecho a través de su cuenta oficial de Twitter este lunes por la madrugada: “Molieron a palos a Zulma Lobato. Le partieron la cabeza y los delincuentes le robaron sus pertenencias y 15.000 pesos de su pensión. ¡¡¡Basta de lastimar y robar a los gerontes!!!”.

Más tarde, compartió en la red social algunas imágenes de Zulma lastimada y ensangrentada en la calle, mientras esperaba ser atendida por una ambulancia. “Indignado. Así dejaron a Zulma Lobato. Hijos de re mil puta. Encima de robarla, la lastiman y la dejan casi desnuda. Zulma no jode a nadie, vive en su mundo. ¿Por qué tanta maldad? ¡¡¡Basta de aprovecharse de la vulnerabilidad de los grandes, mierdas!!!”, señaló furioso.

zulma lobato3.jpg

zulma lobato2.jpg

Esta no es el primer robo que sufrió Zulma. El pasado 27 de marzo estaba yendo al supermercado a comprar comida cuando le robaron el celular, las tarjetas de débito y crédito y el DNI. Ingenuamente en lugar de regresar a su hogar o ir a hacer la denuncia a la comisaría del barrio, decidió tomarse el tren a Retiro para avisar a la compañía telefónica. En el camino la policía la detuvo por circular sin permiso y estuvo demorada unas tres horas.

“Estaba afectada por el encierro”, dijo Reyes en esa oportunidad a Teleshow. Además, agregó: “Estaba hablando todos los días con ella por el tema del coronavirus, es persona de riesgo, entonces yo la entretenía, le daba indicaciones. Cuando me dijo que le robaron me llamó desde el fijo y le dije que le empezaría a llamar yo para que ella no gastara”.

Pero, de un día para el otro Lobato dejó de atender y solo apareció una grabación que decía que estaba mal, con depresión y que prefería no hablar con nadie. Aún con la advertencia en el contestador, él siguió llamándola, sin obtener novedades. Fue entonces cuando decidió extender su preocupación hacia la hermana de la mediática, quien tampoco lograba comunicarse.

Diez días más tarde, las cámaras de Siempre noticias encontraron a la mediática en los alrededores de su domicilio de Munro, dónde estaba con un cartel escrito de puño y letra en el que promocionaba su número de celular y decía: “Para contratar a Zulma Lobato en boliches, casamientos, despedida de solteros y todo tipo de eventos”.

En diálogo con el cronista Marcos Bustamante, la mediática aseguró que estaba prohibida en los medios: “Mirtha (Legrand) y Susana (Giménez) no me invitan a su programa, invitan a gente rica. Y acá si no tenés televisión no existís”. Y luego explicó muy angustiada: “Estoy pidiendo trabajo porque necesito trabajar. Yo no puedo vivir del aire”. En estos meses de cuarentena, su situación económica se complicó ya que no pudo obtener ingresos por las presencias y solo recibe una pensión que no le alcanza para subsistir.