Zulemita Menem: "Máximo es una criatura de 15 años que lamentablemente es influenciado por la mamá"

Mientras disfruta de unas vacaciones junto a su madre y la pareja de ella, Máximo Menem se recupera de la operación a la que fue sometido en noviembre cuando le extirparon un tumor de la cabeza.





Cecilia Bolocco y el empresario José Patricio Daire, a quien él reconoce como su padre. Mientras celebra sus días haciendo deporte en las Islas Caimán, su hermana Zulemita aseguró que la ex Miss Universo no le responde los llamados a Carlos Menem. El adolescente de 15 años está acompañado pory el empresario, a quien él reconoce como su padre. Mientras celebra sus días haciendo deporte en las Islas Caimán, su hermanaaseguró que la ex Miss Universo no le responde los llamados a





"No sé a dónde quiere llegar Cecilia ocultando esta información. Es imposible comunicarse con Bolocco, no le atiende el teléfono a mi papá, que quiere saber sobre la salud de su hijo", dijo ayer la hija del senador en "Involucrados" y agregó que nunca obtuvieron los resultados de la biopsia de la cirugía que se llevó a cabo en la clínica Las Condes de Santiago de Chile. dijo ayer la hija del senador eny agregó que nunca obtuvieron los resultados de la biopsia de la cirugía que se llevó a cabo en la clínicade

zulemita maximo.jpg







Al enterarse de las palabras de su hermana, Máximo utilizó su cuenta personal de Instagram para responderle con fuertes palabras para ella y su padre. "Si mi papá quiere saber cómo estoy es muy fácil: me puede llamar cuando quiera", manifestó y detalló cuándo fue el último contacto que tuvieron: "La última vez que me llamó fue a fines de diciembre del año pasado".





Para el nombre de usuario en la red social, Máximo utiliza solo el apellido de su madre (@maximobolocco), mientras que en la biografía aclara que su nombre completo es Máximo Menem Bolocco.

maximo menem.jpg







"Ah, y Zulema Memen si ves esto, dejá de cagarme la vida. Ya es mucho. Te pasaste de la línea", agregó el joven en la cuenta en la que tiene casi 85 mil seguidores.





Tras estas publicaciones, PrimiciasYa.com se contactó con Zulemita y dijo: "Papá nunca supo ni de la operación ni de los resultados de la biopsia de su hijo, y no le voy a responder a una criatura de 15 años que lamentablemente está influenciado por la mamá".





Al ser consultada sobre si cree que fue Bolocco la que escribió esos mensajes y no Máximo, indicó: "Ni idea... Yo controlo las redes de mi hijo y no hace nada sin mi autorización. No sé su caso. Igual es imposible que de este modo lleguemos a un buen fin, por más buena intención que uno tenga.

Para mí se terminó el tema".