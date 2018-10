Yanina Galeasi, la cantante hipoacúsica que emocionó a todos y se ganó el corazón de Montaner

Yanina Galeasi se presentó en "La Voz Argentina" y fue elegida por Ricardo Montaner para formar parte de su team. Hasta el momento de la elección, Yanina hizo una espectacular versión en castellano del tema "Sin Ti" de Mariah Carey.





"¿Cómo te llamas?", gritó Ricardo Montaner cuando la joven no contestaba a la primera pregunta. "Te voy a explicar una cosa, agradezco a Dios que mis compañeros no hayan dado vuelta esa cosa", agregó Montaner.





Desde el escenario, Galeasi respondía con caras de no oír lo que le estaba diciendo. "Mira... te voy a explicar, estoy impresionado en serio, yo quiero saber si no me oyes por un problema de sonido o por que no...", llegó a decir el cantante y Yanina contestó: "¡Yo soy hipoacúsica, soy sorda!".





De inmediato, Montaner se paró, se acercó hacia ella y le dio un gran abrazo. En el medio, Axel balbuceó sorprendido: "¿Y cómo afina así?". "Dame un abrazo primero, yo no sé si se hubieran dado vuelta todos ellos, de repente yo me hubiera perdido de esta oportunidad que tengo de darte este abrazo y de darte la bienvenida, creo que además este programa está para incluir y mostrarle a la gente que se puede, ¿entiendes? ¿Me estás leyendo los labios? Sabes que estás dando una lección ahora, a toda la gente que te está viendo porque puedes superar cualquier cosa que puede parecer un impedimento. Dios sabe por qué hace las cosas... ¡Y Dios no quita dones, te los da! Y a ti te regaló el de la comunicación y a pesar de que no puedas oír bien te hace cantar como si fueras un ángel", le dijo Ricardo y emocionó a todos.

Por último, el cantante argentino y nacionalizado en Venezuela, expresó: "Yo no sabía tu historia, estaba dado vuelta allá y tu voz me llegó al corazón".

"Yo nací con este problema, me lo descubrieron a los 10 años, empecé a hablar a los cuatro, aparte de ser hipoacústica tengo osteosclerosis. Me dijeron tantas cosas pero yo sabía que Dios tenía algo para mí", respondió Yanina ante un "a mí" que le contestó Montaner.





"Si se hubieran dado vuelta todos también te hubiera elegido a vos (por Ricardo) porque era mi sueño", cerró Galeasi.