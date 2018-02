Wanda Nara y Mauro Icardi ¿en crisis?

Wanda y Mauro comenzaron su relación inmediatamente después de la separación de ella y Maxi López a fines del 2013.

Por ese entonces Wanda dio un portazo y dejó el hogar que compartía con Maxi junto los tres hijos de ambos: Valentino (9), Constantino (7) y Benedicto(5).

A días de su llegada a Buenos Aires, Icardi sorprendió a todos confesando su amor por ella en Twitter desde Italia: "Wanda te amo". Se tomó un avión y vino a consolar a la que hasta hacía poco era la mujer de un amigo. Se comenzó a hablar de traición y hasta se usó inventó el tema "icardiar" para hablar de cuando un amigo mira a la mujer de otro.





En la última entrevista sobre este tema Wanda decía:"Hasta facturamos con eso... Recordá la publicidad de la gaseosa que hicimos. Entiendo más que nadie el negocio, lo que vende y lo que no. Obvio que diciendo eso cerraba la novela perfecta, pero la verdad es un poco diferente. La realidad es que Mauro se enamoró de una mujer separada hasta de papeles, y su ex era un ex colega, y punto"