Wanda Nara es campeona del 'Bailando' italiano

Tras meses de ensayo y esfuerzo, en medio de un tratamiento médico por leucemia, Wanda Nara gritó con fuerza al anunciarse su nombre como ganadora. Entre los aplausos de la gente, sonó 'We Are The Champions' de Queen.

La final se dio entre cuatro parejas finalistas: Teo Mammucari y Anastasia Kuzmina, Lorenzo Tano y Lucrezia Lando y Simona Ventura y Samuel Perón. La instancia se dio entre distintos cruces de pareja hasta el último duelo, donde se impuso a la pareja de Ventura y Perón gracias al voto de la gente. "Acaba de salir nuestra tarjeta de voto en todos los perfiles de Ballando con le Stelle. Para apoyarme en esta aventura, sólo deben poner un 'like' en cada una de nuestras tarjetas sociales, ¡voten por nosotros, necesito que los consigamos! Los amo", había expresado la mediática a sus 18 millones de seguidores en Instagram.

Rápidamente, la victoria de Nara tuvo repercusión en la farándula nacional. Una de las primeras en felicitar a la empresaria fue Lizy Tagliani, que dijo: "Amisssss felicitaciones. Uno elige cómo y cuándo ganar y vos sos la uno para eso. Cuando algo parece imposible, sólo hay que saber ver la meta y ahí está, no es un trofeo, no es una copa, es saber que siempre que te lo propongas vas a ganar". Quien también se expresó fue su hermana, Zaira, quien comentó: "Qué emoción. Sos impresionante, todo lo que querés, lo lográs. Te admiro y respeto muchísimo".

Se debe recordar que este año fue uno particular para la dueña de Wanda Cosmetics, ya que no sólo se enfocó en fortalecer su matrimonio con Mauro Icardi, sino que libró una batalla contra la leucemia, aunque no fue un tema que comentó públicamente excepto en contadas ocasiones. No obstante, durante el certámen italiano, la ahora cantante detalló brevemente sobre su enfermedad. "Creo que también acepté hacer el Ballando para pensar en otra cosa, porque estoy muy ocupada con el baile, que por cierto es una cosa bella porque escucho música diferente, estoy bailando, tengo que pensar en no hacerme daño. Entonces no quiero pensar. Y con mis médicos en Argentina siguiéndome", comentó en torno a cómo compaginó su participación en el reality con su tratamiento.

Tras finalizar la emisión del programa, Wanda Nara escribió en sus redes sociales: "Un final increíble en un país que amo. Realizar siete coreografías en una noche donde empezar a bailar un tango argentino le dio una emoción especial a todo. Cuido cada detalle de mi entrenamiento para poder lograr en una noche siete bailes, la comida, cuántas horas de sueño, cuántas horas de entrenamiento físico y mental para recordarme tantas coreografías. Gracias Milly Carlucci, gracias Ballando con le Stelle por enseñarme tanto, por cuidar de mí y por presentarme a personas increíbles, las personas que trabajan para ustedes son especiales y los amo a todos. Llegando a la final con una estrella con tanta trayectoria en este país como Simona Ventura. Gracias por cuidar de mú. Gracias Italia, adiós Roma".