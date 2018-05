Volvió Lanata y le apuntó al vicejefe de Gabinete de Macri, por Farmacity

Regresó Periodismo Para Todos con Jorge Lanata y la primera víctima fue el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, por un supuesto conflicto de intereses debido a sus acciones en la cadena Farmacity.





"Es dueño de Farmacity. No me parece mal que haya muchos CEO en el Gobierno, pero me parece mal que haya conflicto de intereses", sostuvo Lanata. "El 3% de acciones que tiene Quintana, representa el 53% de los votos, o sea Quintana controla Farmacity", denunció.





Lanata Quintana

El periodista del programa que en Mendoza se emite por Canal 7 afirmó que la empresa Farmacity, que mantiene un juicio con las empresas farmacéuticas de la provincia de Buenos Aires, es controlada por Partners I, una sociedad que representan el 53% de los votos. "Entonces, ¿por qué mentirle al público?", remató Lanata, al insistir en que conserva mayoría, pese a que mantiene el 3% de las acciones.

Pero Quintana no fue la única víctima de Lanata. En su monólogo, el periodista apuntó también contra el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Lanata monologo

"Los inversores extranjeros se dieron cuenta que dejar la guita en Argentina era como prestarle la tarjeta de crédito a Wanda Nara", manifestó.

"El problema es que el FMI se quiere meter en nuestras cuentas. Queremos que nos presten guita, pero no que nos hagan preguntas. Somos raros", señaló.

"Los argentinos nos sentimos acreedores morales del mundo. Hay cientos de millones de dólares de argentinos en el exterior. Hace años que los argentinos venimos gastando guita de los demás", agregó.

Lanata cerró la idea con una ironía: "Dujovne (Nicolás, ministro de Hacienda) cree que el país es inestable. Es un delirio. Dijo que él seguía teniendo guita afuera. Es como que el piloto te diga por altoparlantes que la altura le da vértigo".