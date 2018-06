Volvió Horacio Pagani a la tele: habló de fútbol ¡Y sexo!

Horacio Pagani fue internado a mediados de mayo en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento por un fuerte dolor en el pecho y debieron ponerle un bypass coronario.





Luego de la intervención y tras unos días de reposo, el querido periodista compartió un video en su cuenta de Instagrampara contar cómo estaba.

"Hola amigos, acá estamos reaparecidos después de unos días de una pequeña operación del corazón. Pero estamos bien, ya estamos en una habitación común, salimos de terapia", comentó Pagani.

Lo cierto es que este mediodía Horacio regresó al aire en TyC Sports y habló de la selección argentina y también ¡de sexo!

"Dormir boca arriba es lo que más me cuesta... Sexo sí, me da impresión por mí mismo, yo suspendería por unas semanas más. Me prohibieron el alcohol por unas semanas", comentó con su clásico estilo.