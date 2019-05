VIDEO: La Negra Vernaci provocó un incendio en Taiwán

Marley (48) volvió a hacer de las suyas en Por el mundo (domingos a las 22, por Telefe) junto a Elizabeth La Negra Vernaci (57), Humberto Tortonese (54) y Mirko (1) en Taiwán.





Los tres amigos visitaron una plantación de té, recorrieron un excéntrico cementerio, se rieron a más no poder en un parque de diversiones y hasta conocieron la casa presidencial de esa provincia de la República de China.





Sin embargo, el momento más comentado del programa en las redes sociales fue sin lugar a dudas el incendio que Vernaci provocó sin querer en un comercio de la ciudad de Taipéi.





Es que mientras presentaban las excursiones que habían hecho para el ciclo, Marley, la Negra y Tortonese recorrían las calles de la capital taiwanesa cubiertos por pilotos y paraguas que los protegían de una intensa tormenta.





"Todos empapados. No se puede creer este programa. Algún día nos iba a pasar esto", describía con humor el conductor del ciclo justo antes de que su amiga e invitada provocara un verdadero desastre.













En detalle, Vernaci se quitó el piloto que llevaba puesto y lo apoyó sobre una máquina expendedora de peluches. Pero cuando se disponía a depositar una moneda para jugar, desde atrás de cámara la alertaron de las llamas y salió corriendo para tomar otra vez su prenda.

"¡Uy, se está quemando! ¡Uy! Pusiste el pilotó ahí y está por explotar. Se quemó todo. Está saliendo humo", expresó Marley al advertir que el lugar se estaba prendiendo fuego.





Finalmente, los productores del ciclo llamaron a las autoridades del lugar y Marley junto a sus invitados huyeron despavoridos de ese comercio. En tanto, el fuego continuó creciendo.





"No se puede creer. Nos pasó de todo", aseguró el conductor antes de comenzar a entonar con sus amigos el clásico de Daniela Romo Que vengan los bomberos y dar por terminado ese segmento del ciclo.





"Me hicieron reír", "(Elizabeth) es totalmente culpable, como tiró el tapado", "Todos genios, me reí como loca", "Ja, ja, se re pasan todos", "No puedo más de risa con ellos abajo de la sombrilla", y "No paro de reírme son unos genios los tres", fueron algunos de los mensajes del público en Twitter.