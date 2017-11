VIDEO: La Bomba Tucumana hizo echar a una persona de la tribuna

Gladys la Bomba Tucumana sigue generando escándalos en el Bailando. Este viernes empezó criticando a Melina Lezcano por haber faltado a una sentencia.





"No tengo un pelo de tonta y nadie me agarra de tonta. Si yo levanto giras y dejo de facturar, no me gusta que otra persona se borre. Tuve a mi madre internada y siempre por respeto, como estoy contratada por esta empresa, a mi trabajo lo organizo para después que dejo de participar de este show", le dijo.





"Voy a irme al carajo el jueves a abrazar a mi madre que la extraño con toda mi alma. O me voy a facturar guita como hace ella y no vengo el jueves a la sentencia. Después digo que era un contrato que tenía hace 80 años. Los contratos no se hacen un año antes, yo hace 80 años que estoy en esto. ¡Me parece totalmente injusto!", continuó.





Por si esto fuera poco, pidió que echen a una persona del público: "Esa persona es agresiva y atrevida. Esa persona me incomoda y yo podría ser su madre. ¡Me dijiste un montón de cosas y yo sé leer los labios!"