Vicky Xipolitakis habló del duro momento que atraviesa

Vicky Xipolitakis acaba de perder un embarazo. Pese a eso, no duda en decir que pese a todo lo sucedido la semana pasada ella quiere formar una familia con su novio, el banquero Javier Naselli, de 52 años.





A sólo días de haber sido internada de urgencia en el Sanatorio de la Trinidad de Quilmes y recibir la triste noticia de que se había interrumpido la gestación de su bebé, la Griega en una entrevista con Clarín confirmó la triste noticia y aseguró que no pierde las esperanzas de convertirse en madre.





vicky3.jpg







"Siempre que estás bien planeás formar una familia y yo estoy muy bien. Pero lo esperaremos para cuando Dios lo mande. No era el momento. Y agradezco a todos por estar. La gente me dio las fuerzas que en algún momento no tenía", comenzó diciendo la ex vedette. Y siguió: "Estoy bien. Vine a Punta del Este por trabajo, pero levanté todo para pasar unos días de relax".





Junto a Naselli, el millonario directivo de un banco internacional que la acompaña en su vida desde hace exactamente un año, Victoria se tomó unos días de descanso en la misma ciudad donde conoció a su amor.





