Una ex Rebelde Way contó el lado oscuro de la tira adolescente

Angie Balbiani formó parte del elenco de "Rebelde Way", la exitosa tira juvenil que se emitió en los años 2002 y 2003, aunque su experiencia tuvo tintes oscuros.

La actriz y actualmente panelista de "Pampita online" (es gran amiga de Ardohain) mantuvo una entrevista con este medio donde describió el bullying que sufrió por parte de algunos compañeros de elenco, debido a su físico.

¿Que significó para vos esa experiencia siendo victima de bullying?

Tenía la suerte de tener 21 años en un grupo de chicos que eran menores que yo. Tenía mi grupo de amigos armado, había terminado la secundaria, una personalidad bastante formada. De todos modos, el bullying se sufría porque no solo tenía que ver con el personaje que yo hacía sino con compañeros de elenco, que podría señalarlos con un dedo, no eran todos, tengo grandes amigos. Pero algunos me hicieron sentir mal.No me afectó en nada, seguí mi vida normal. Me generó inseguridad en cuanto a ciertos grupos grandes. Trataba de pensar que era una presión laboral, con letras, escenas y terminaban descargándose conmigo físicamente, por el rol que ejercía.¿Qué hiciste en su momento para afrontarlo?En el momento no fui tan consciente de lo que pasaba, porque no se hablaba de bullying ni había redes sociales. Me apoyé en mis amigas de toda la vida y en mi familia, que en este tipo de cosas no se fijan y fueron muy contenedores conmigo.