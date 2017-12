Un fotógrafo dice que tuvo sexo con Latorre y que tiene un video

En medio del escándalo entre Natacha Jaitt y Diego Latorre, la conductora había hecho una amenaza contundente: "Prepárense para ver, todo gratis, cómo le rompen el 't..e' a Diego Latorre dos chilenos y muchas cosas más".

El fotógrafo chileno Andrés Rebolledo confesó haber tenido encuentros íntimos con el comentarista y la existencia del material.

Embed #Hipoglos y yo nos amamos Una publicación compartida de Andrés Rebolledo (@andresrebolledo1) el 19 de Nov de 2017 a la(s) 11:53 PST



"Yo asumo lo que hice. Tuve sexo con Diego. Lo estoy contando porque leí completa la declaración de Jaitt y me deja mal parado. Súmale que a ese puto video ya han amenazado mil veces con mostrarlo y sé que lo van a lanzar por ahí", declaró a Crónica.

Embed Una publicación compartida de Andrés Rebolledo (@andresrebolledo1) el 7 de Dic de 2017 a la(s) 3:55 PST



En cuanto a su vínculo con Latorre, explicó: "A Diego me lo presentó un amigo. Con él estuve unas cuantas veces. Tuvimos sexo más de una vez. Y nos vimos también más de una vez. Yo no tenía idea quién era. Yo vivo entre Chile y Córdoba. No sabía que estaba casado con Yanina. Y no sabía quién era Yanina ni nada".





Fuente La Capital