Ulises Bueno, cansado de la fama: "Estoy harto de no poder salir a la calle"

El hermano de "El Potro" Rodrigo, Ulises Bueno, estuvo como invitado al ciclo televisivo cordobés "Entre gallos y medianoche" y se quejó por la fama que, según él, lo acosa constantemente y no lo deja vivir una vida normal, como la de cualquier otra persona.





"Estoy harto de no poder salir a la calle. Porque no puedo vivir, la gente no entiende que soy un ser humano. Está bárbaro, pero la gente tendría que ser un poco más comprensiva, disfrutar de tu presencia en el lugar, pero no que con toda la familia te tengas que sacar fotos", arrancó a decir.





"Encima con los celulares filman y te dicen: 'un saludito para mi prima, para mi vecina Norma'. Ya no es solamente una foto", explicó el cuartetero.





Luego, ilustró lo que le sucede a diario con un episodio reciente: "Fui a comprar unos artefactos de iluminación y una pintura y me tuve que ir. Encerrarme en el auto y mandar a un amigo a que compre las cosas". ¡El precio de la fama!

¡Mirá el video!

Embed