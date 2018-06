Tristeza: Morena Rial se separó de Facundo Ambrosini

Morena Rial confirmó los rumores que habían surgido en las últimas horas. La hija mayor de Jorge Rial se separó de Facundo Ambrosioni tras unos meses de relación.





La joven de 19 años tomó su cuenta de I nstagram para anunciar la noticia más dolorosa para ella.





"Hoy me separé de la persona a la cual siempre voy a llevar en mi corazón, la que me cuidó y me amó. La que se quedó en la clínica a dormir cuando nadie se hizo cargo de mi, la persona que se puso al hombro a una chica que sufrió mucho en su vida y va a seguir sufriendo", arrancó la hija mayor de Jorge Rial.





Y siguió: "Te voy a amar siempre. Terminamos una relación sana y sincera, de un amor verdadero, pero hoy está terminada. Gracias nuevamente por todo. Sé Feliz @facuambrosioniok".





"Gracias por todo lo que vos y tu familia hicieron por mi! Y perdón por tan poco", concluyó.