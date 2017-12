Tras caerse la nota con Macri, Moria Casán liquidó a Susana Giménez

"Me parece que a Susana no le da la capacidad intelectual para entrevistar a un presidente", aseguró, contundente, Moria sobre su colega, a quien esta semana se le cayó su entrevista en la Quinta de Olivos con el presidente y su familia.

Luego, intentó aclarar: "No porque no la tenga, sino porque es muy light. Ella va a a la pregunta social, a la revista de peluquería, a lo que quiere ver una persona, a la parte linda...".





Y agregó: "Cuando yo trabajaba con ella, y esto no es una crítica, me decía 'No me digas nada si es malo, no quiero saber'. Ella está ligada a todo lo que es glam, es nuestra gran hada televisiva, es la mujer Hollywood".





Sin filtro, Moria aseguró que en este tipo de entrevistas hoy se pide "ir al hueso", algo que no es característico de Susana. "Eso le parece que es como maltratar al entrevistado. Ella no tiene la capacidad periodística intelectual que puede tener otra persona. A eso me refiero".