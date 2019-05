Tinelli maltrató a una mujer con sobrepeso en el Bailando y las redes no se lo perdonaron

Carol Acosta, más conocida como Killadamente es una auténtica estrella de Instagram; con 7 millones de seguidores, la joven de 21 años capta la atención de legiones de usuarios de redes haciendo humor y también llevando un mensaje antibulling. Los usuarios de rede sociales no se mostraron conformes con lo que pasó en la televisión. Con un humor implacable Killadamente se robó la escena del Bailando, sin embargo, a Tinelli no le pareció graciosa, y terminó prácticamente pidiéndole que se retire de la pista. La gran mayoría de los usuarios, incluso conocen más a la instagramer que a cualquier otro participante del programa de Tinelli, por eso le reclamaron el maltrato del conductor, que desconoció a la joven estrella de redes, no le "remó" los chistes y, en tono burlón, terminó prácticamente echandola.





Embed Killadamente en Tinelli y me la trataron como si fuera el mago sin dientes. No la merecen. — S. ⎊ | dracarys (@sissyhuug) 22 de mayo de 2019

Embed killadamente fue al bailando y posta que me causo tanto verguenza. tinelli no le entendia los chistes, el jurado se concentraba en mirar lo gorda que era, la re boludearon — cami (@_d4nita_) 22 de mayo de 2019 Embed Embed tuvieron a killadamente en Showmatch y la trataron para el orto, mmm cada vez más vergüenza mi país — candd✨ (@caandegonz4lez) 22 de mayo de 2019





Mirá la presentación completa de Killadamente en Bailando.

Quién es Killadamente





La influencer tiene 21 años, nació en República Dominicana, pero vive en Nueva York. Llegó a Buenos Aires para dar su charla "Me amo y no me importa". Pero parece que la ciudad impresionó a la influencer porque durante el programa dijo: "Estoy pensando en mudarme a la Argentina porque probé la mejor pizza del mundo aquí".

Su amor por la pizza no es una sorpresa para sus más de 3 millones de suscriptores en YouTube y 7 millones en su cuenta de Instagram. Ella es famosa por sus discursos de amor propio y su lucha contra el bullying y la gordofobia. Desde su hashtag #MeAmoYNoMeImporta promueve la importancia de aceptarnos tal cual somos.