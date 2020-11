Thelma Fardín recordó a Maradona y le llovieron críticas

Vengan ahora las críticas porque si soy feminista no puedo postear esto. Gente, el feminismo es liberación, no rendirle cuentas a ustedes. El fútbol del Diego me maravilló la vida entera. Tienen todo resuelto en este cambio de paradigma? Este gol es la contradicción en sí misma. Qué agotador que la lupa nos la pongan a nosotras, calladitas y sin opinar les gusta más? Entre nosotras eso no compas, yo estoy en los lugares que creo tengo que estar día a día, no vengan con su militancia de redes sociales que esa es fácil e igual de CONSERVADORA que los paradigmas bajo los que nos criaron", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Thelma1.jpg Thelma Fardín denunció por abusos a Juan Darthés y recibió el apoyo del movimiento feminista.

En segundos aparecieron las capturas de pantallas y los comentarios, sobre todo en Twitter, donde se convirtió en tendencia en un abrir y cerrar de ojos.

Desde que se conoció la noticia de la muerte de Maradona usuarios y usuarias de las redes sociales también postean fotos y videos recordando la violencia con la que exjugador de fútbol trató a sus parejas.

Fardín quedó en le medio de esa grieta que temprano se armó en la virtualidad y habrá que esperar para saber si se traslada a la vida real.

"Tuve que entrar al ig de Thelma Fardin para ver si era verdad su post sentido a Diego Maradona. A Juan Darthés hay que pedirle perdón".

"No rendirle cuentas a ustedes' THELMA FARDIN DEJA PEDALEANDO EN EL AIRE A FEMINISTAS [ANIQUILA Y DESTRUYE CON ARGUMENTOS".

"Thelma, Tini y Lali. TODAS usan el feminismo pero después le lloran a un violador y golpeador".

