¿Te imaginás a La Bomba Tucumana ocupando el lugar de Pampita en el Bailando?

Entrevistada por Moskita Muerta y Nilda Sarli por La once diez, Gladys "La Bomba Tucumana" habló de su futuro artístico y se postuló para el jurado del Bailando, en lugar de Pampita, quien este año no estará presente en el estrado del certamen.

"No sé si me convocarán. Lo que sé es que anduve bien el año pasado. Si me llaman, lo pensaré con mi hijo y con mi manager. Me encantaría ocupar el lugar de Pampita en el jurado, porque yo sería la voz del pueblo", afirmó Gladys en el mencionado programa.

Luego, la mamá de Tyago Griffo reconoció que "voy a decir lo que siento. Soy una persona común de la calle y pienso lo que piensa la gente en su casa".

Luego, tiró algunos palitos: "Moria y Polino me quieren mucho, con Ángel tenía una excelente relación. Creo que les divertiría mucho que yo esté ahí".

Más tarde, opinó sobre la exposición mediática: "En algunos momentos me sentí muy atacada, como que nadie me quería y eso me dolía. Porque todo lo contrario, soy una artista muy querida que nunca tuvo ningún problema con nadie".

"Es un reality que motiva a ser cosas que uno no es y tenía miedo de perder 35 años de carrera por 6 meses de exposición", concluyó Gladys.

¿Te la imaginás a Gladys como jueza del Bailando?

