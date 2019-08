Tarantino prepara una miniserie con "Había una vez en Hollywood"

Quentin Tarantino prepara una versión extendida de cuatro horas de Había una vez en Hollywood, que se estrenará en formato de miniserie de cuatro entregas en Netflix. Así lo ha confirmado el actor Nicholas Hammond, que interpreta a Sam Wanamaker en la nueva película del célebre director, que se estrenará en Argentina el 22.

Los rumores sobre el montaje de cuatro horas comenzaron tras un comentario del periodista del The New York Times Kyle Buchanan, que afirmaba que Tarantino había comentado al reparto del filme que añadiría las escenas eliminadas del montaje para cines para la versión de Netflix, que estará dividida en episodios de una hora como ocurrió con Los ocho más odiados.

Ahora bien, el rumor ha quedado confirmado tras las declaraciones de Nicholas Hammond en una entrevista para el podcast The Mutuals Interviews. “Hay en conversaciones algo sobre una versión de cuatro horas para Netflix, ya que muchas escenas que Tarantino rodó no aparecieron en el montaje de cines porque no había espacio”, comentó.

“Lo prometido es que sea como su anterior película, Los ocho más odiados, que acaba de tener versión de cuatro horas para Netflix y creo que están hablando de hacer lo mismo. Hay algunos actores maravillosos, como Tim Roth, que no llegaron a aparecer en el corte final y ahora tendrán su oportunidad de estar. Esta versión para la plataforma será genial también”, explicó.

La historia se inspira en hechos reales y tiene lugar en Los Ángeles de 1969, en el mejor momento del Hollywood hippie. Los dos personajes principales son Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), exestrella de una serie del Oeste, y su doble de acción Cliff Booth (Brad Pitt). Ambos luchan por triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rick tiene una vecina muy famosa… Sharon Tate.