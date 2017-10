Tamara Pettinato amenazada por su plomero

Tamara Pettinato vivió una situación inédita con su plomero personal y la familia del mismo, debido a la publicación de un chat de la actriz con su amiga Elizabeth Vernaci.

El tema fue así: la hija del conductor subió la captura de la conversación con la Negra y en una parte de la foto, se ve el contacto de un "plomero", aunque con el nombre borrado.

Embed Una publicación compartida de Tamara Pettinato (@tamarapettinato) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 3:50 PDT

La panelista dejó algunas declaraciones sobre el tema a este portal: "Sigo sin entender en qué lo perjudicaba al plomero si era un chiste referido a mi padre. El nombre de él daba igual".





"Le contesté que no me puede hacer nada por un nombre porque puede haber veinte personas que se llaman igual. Es una pena que no vio la publicidad gratis", manifestó Tamara, todavía sorprendida.