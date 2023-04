Susana Giménez volvería a la Televisión

La diva de la televisión, Susana Giménez, volvería con especiales y no con un programa en Telefé como se esperaba.

Sin lugar a dudas, Susana Giménez es una de las conductoras más importantes de nuestro país. Es que tiene una larga carrera en el mundo del espectáculo, y durante muchos años estuvo el frente de su histórico programa en Telefe. Sin embargo, tiempo atrás se alejó de los medios y todavía no volvió a la pantalla chica.

Constantemente, sus seguidores se cuestionan por qué no vuelve a trabajar, y días atrás se supo que volverá al cine. Mientras que, su futuro en la televisión sigue incierto. Es por esto que, en 'Gossip', Pilar Smith decidió revelar detalles de la vuelta de la diva a Telefe.

Por supuesto que el público quedó eufórico ante la presencia. La diva le dedicó unas palabras a los actores. "Realmente hicieron un trabajo increíble. Todos están divinos, esto es un hecho impresionante", comenzó diciendo Susana. Antes de despedirse, saludo con un fuerte abrazo al actor que subió al palco donde estaba la conductora y ella expresó el cariño que le tiene.

En primer lugar, contaron que la diva vino a Buenos Aires y fue a ver 'Tootsie'. Entonces, Guille Barrios aprovechó para preguntar cuándo vuelve a Telefe, y Pilar Smith sentenció: "Esa es una gran pregunta, yo la estuve haciendo en varias oportunidades. Todavía no me están confirmando. Claramente, esta primera parte del año no creo que vuelva".

Rápidamente, Leo Arias interrumpió para comentar: "No sé si están tan contentos eh... Autopista que agarres está la cara de Susana y el logo de Amazon". Sin dudarlo, la conductora afirmó: "Es verdad lo que estás diciendo. Por ahora Susana no va a estar en Telefe, por lo menos en esta primera parte del año".

"Susana, 'Lol', vuelve al cine, estuvo por otros lados, todavía no tenemos información de Paramount, de Telefe. A mí me habían dicho que si volvía, volvía con especiales, todo lo que había hecho últimamente. Vamos a tener que seguir esperando", concluyó expresando Pilar Smith.