Susana contó por primera vez que fue víctima de Giselle Rímolo: "No hablé antes por vergüenza"

Este domingo Silvia Süller estuvo en el living de Susana Giménez. Y, como no podía ser de otra manera por los acontecimientos ocurridos durante la semana, uno de los temas centrales fue la falsa médica Giselle Rímolo. Sin embargo, terminó sorprendiendo la confesión de Susana, que contó con detalles cómo ella también fue víctima de Rímolo.

"Yo no hablé antes por vergüenza -expresó Susana-, la verdad es que nunca lo conté. Pero sí, me dio pastillas para adelgazar y estuve una semana internada. En realidad yo no fui nunca a la clínica, iba a la casa de Soldán donde ella hacía masajes y bueno, fue en un momento donde yo sentía que estaba hecha una vaca y al final ella me dio pastillas para adelgazar, igual sólo tomé una".

Luego Susana precisó: "Cuando me tomé la pastilla me dio un dolor de cabeza terrible, yo me di cuenta que no era normal, entonces llamaron al médico y tenía 20 de presión. Lo que tuve fue como un derrame, me tuvieron que internar en la clínica Fleni una semana, ahí me hicieron de todo y se me pasó. Lo que sí es que me preguntaron qué había tomado, les di las pastillas y cuando las analizaron descubrieron que tenían todos compuestos prohibidos. Yo nunca hice la denuncia".

Por otro lado, Süller que estaba en el piso agregó: "Yo no me voy a cansar de repetir que el autor intelectual de todo esto es Silvio Soldán. Esta causa es toda plata, él metió más de dos millones de dólares para que lo saquen. Ella es una asesina y cada vez que la van a detener se hace la muerta".