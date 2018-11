Soledad Fandiño reveló tremenda escena de celos que le hizo un ex: "No era amor"

Soledad Fandiño dialogó este miércoles con Nicolás Cabré ofrecía desde un móvil, Ángel de Brito quiso indagar sobre un rumor: "¿Es cierto que un ex tuyo no te dejaba subir a los autos de tus compañeros de tira?". dialogó este miércoles con Los Ángeles de la mañana luego de que el martes por la noche eliminara a Esmeralda Mitre del Bailando . Mediando la entrevista que la ex deofrecía desde un móvil,quiso indagar sobre un rumor:

"A mí me parece un tema serio ese. Sí, me pasó. Me pasó de estar con una persona así, fue hace mucho tiempo. Me pongo nerviosa cuando hablo de estas cosas. Yo era chica, en el momento uno cree que eso es el amor, que a uno lo cuiden, demostrarle al otro confianza... y la verdad es que, obviamente, estaba equivocada", arrancó a decir Soledad.

"No está bueno. Y si lo digo hoy es porque está bueno que otras chicas que pueden ser más jóvenes o no, pero les está pasando algo así, sepan que no es amor. Alguien que te dice que no podés llevar compañeros en el auto, hombres en el auto, solamente por el hecho de ser hombres... no es amor", siguió, sin dar nombres.

"Eso es otra cosa, que tiene que ver con control, inseguridad. Uno aprende por suerte. Yo aprendí mucho de esa relación, de cosas que nunca repetiría y que no repetí por suerte. Me rodeé de gente que no es así", concluyó. ¿Ya adivinaron?

Mirá!

Embed