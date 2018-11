Sol Pérez se peleó con el chico con el que estaba saliendo y lo escrachó en Instagram

Sol Pérez no tiene pelos en la lengua y volvió a demostrarlo escrachando en Instagram al chico con el que estaba saliendo.





La ex chica del clima se peleó y terminó la relación en los peores términos. Tanto que publicó los últimos chats que intercambiaron.

"De los creadores de... sigo a nenas que acaban de terminar el colegio viene: vos no me conquistas. Yo me quiero matar jajajajaja", escribió Sol. En el intercambio se puede leer que le recriminan: "No es que intentas conquistarme o algo".