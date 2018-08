Sin sexo pero con Luismi: las confesiones hot de Cardone

Daniela Cardone estuvo en "PH Podemos hablar", el siempre picante programa de Andy Kusnetzoff, y, fiel a su estilo, realizó varias confesiones sin pelos en la lengua.

Primero, la morocha amante de los gatos realizó una sorprendente revelación: a pesar de que muchos hombres harían cola por un ratito junto a Daniela, la modelo confesó que "hace dos años que no tengo sexo. Más de dos años",





La ex morocha, que estrenó look rubio, contó además que "no me importa", y cuando Lali Espósito, también invitada, le ofreció "amigos" que podían atenderla, Cardone fue tajante: "No tengo ganas. Anorexia sexual".

"¿Falta de deseo o no hay hombres?", indagó entonces Andy, a lo que la DJ y proteccionista de animales respondió que "no me atrae. Yo no soy de hacer el sexo por hacer. Y no estoy con ganas de involucrarme con nadie, tengo ganas de estar sola, de disfrutar".

"Hay otras cosas más allá del sexo. Son etapas", finalizó.

Pero esa no fue la única revelación en la noche de Telefé: la ex modelo contó también que pasó una noche fogosa y muy íntima con Luis Miguel, aunque la cosa, según ella, no pasó a mayores.

Cardone realizó la revelación en el marco de la discusión por el éxito de la serie de Netflix sobre el astro mexicano que determinó el resurgimiento del cantante en la vida real. "Solo hubo un besito por ahí, pero nada más. Unos besitos, un chupón", contó Cardone sobre su encuentro con Luismi.

"Besa muy lindo, lindo, pero nada más, un besito. Pero hablaba todo de su mamá él, todo el tiempo", reveló, en referencia a Marcela Basteri, la madre del músico que se encuentra desaparecida y que marcó a fuego la vida de Luis Miguel.

Eso, contó Cardone, "me fraternizó mucho, me enterneció. Hablábamos y en un momento nos dimos un beso, es un tierno él". Así, Cardone sumó otro poroto para Luismi, retratado en la serio como un romanticón, sensible y solitario músico abrumado por la fama y los problemas familiares.