Silvio Soldán confesó como Silvia Süller le "rompió el escroto"

Invitado al programa de Pampita, 'Pampita Intima', Silvio Soldán recordó una fuerte pelea que tuvo con Silvia Süller y la trágica consecuencia que esto le trajo a sus partes íntimas.









Simulando una interrupción espontánea, claramente premeditada desde la producción, desde la tribuna, un espectador le preguntó al humorista sobre los rumores que aseguran que Silvia Süller le rompió el escroto. "Se lo contó a Susana Giménez. Sí, es cierto", afirmó Soldán.









Con la clara intención de no dejar ir el tema Pampita, desubicada redobló la apuesta y le preguntó: "¿Tan apasionados eran? ¿Fue con los dientes?", terminando de descolocar a Soldán, que respondió con total amabilidad, casi sin dejar notar lo incómoda de la intervención de la modelo devenida en conductora que ya aprendió que, un punto de rating vale mas que cualquier cosa.





"No, fue en medio de una pelea. Al otro día tenía que ir a 'Feliz Domingo', así que fui, hice el programa y después fui a la clínica que estaba al lado del canal y me cosieron, me cosieron bastante", explicó el conductor para finalizar.









Fuente: Revista Pronto