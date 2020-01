Siciliani desnuda, desde Brasil y con deseos para el 2020

Griselda Siciliani recibió el 2020 con todo. La actriz decidió empezar el año nuevo con una foto al natural, desnuda y mirando el mar. También hizo público sus deseos más íntimos.

El sitio Primiciasya.com publicó que a través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una imagen en las paradisíacas playas de Brasil. "Libertad, Alegría y amor...", escribió. "Y un culo con alas para nunca dejar de volar. Ah! Y CARNE!!", añadió sobre el tatuaje que tiene en la cola.

Por último, Griselda se mostró feliz con la llegada del nuevo año. "2020 ya te quiero".

Siciliani no tiene problema en mostrarse desnuda. Así lo explicó en una nota que dio a revista Gente. “Subo mis fotos a Instagram y me creo una diosa. Si una no es bomba, debe esforzarse un poquito por creérsela y decir: ‘Esta soy yo’. Al fin y al cabo, nuestro trabajo es vanidad. Y yo aprendí a divertirme con ella. Conozco y amo a mi cuerpo: le pido y le doy mucho”, indicó la actriz.

