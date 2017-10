Sí se puede: Cabito bajó 70 kilos

El coconductor de "Basta de Todo" volvió a sorprender con su impactante cambio físico, luego de bajar más de 70 kilos.





En abril decidió someterse a la operación de bypass gástrico y lo contó en Basta de todo, el ciclo radial que lo tiene como co-conductor.





cabito.jpg Con Andrés Calamaro Foto: Gente





"A veces no alcanza con la voluntad para estar mejor y tenemos que confiar más en la ciencia y ponerte en mano de los médicos para poder lograr el objetivo, que es estar bien. Sin salud es imposible encarar absolutamente nada en la vida, no sólo con lo que tiene que ver con lo laboral, sino con las relaciones personales también", explicaba Cabito Massa Alcántara sobre los pormenores que lo llevaron a tomar la decisión.





Cabito2.jpg Foto: Gente





Hoy, casi siete meses después de la intervención, la transformación es contundente. Luego de bajar 70 kilos de los 170 que llegó a pesar, su vida dio un cambio drástico por demás positivo.





"En donde más siento el cambio es en que no soy más diabético y no tomo medicamentos para la diabetes. Y después también la movilidad", contó, y explicó en qué consiste su rutina física: "Hago solo ejercicio anaeróbico, tengo que recuperar masa muscular. No estoy haciendo nada aeróbico como correr, estoy levantando pesas, haciendo fierros y con un personal trainer al lado todas las mañanas en el gimnasio. No es que hago lo que se me antoja. Como alumno soy súper obediente, tengo un 10 felicitado. Para eso no soy vago, lo soy para otras cosas".





cabito1.jpg Foto: Gente





La nueva meta de Cabito es llegar a los 85 kilos cuando se cumpla un año de su intervención. Y por lo que se ve en las fotos que compartió de su reciente viaje a Nueva York, no estaría lejos de alcanzarla.





Fuente: infobae