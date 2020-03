Schwarzenegger en cuarentena dio consejos para luchar contra el coronavirus

Arnold Schwarzenegger publicó un sorpresivo video en Instagram mientras cumple una cuarentena preventiva en su casa. El objetivo del actor australiano era pedir a sus seguidores que sean responsables, en medio de un contexto complicado por el avance del coronavirus, la enfermedad que ya ha provocado más de 7 mil muertos en todo el mundo.

“Es importante que se queden en casa ahora… Nadie está autorizado a salir, especialmente en mi caso que soy un hombre de 72 años. Los que tienen más de 65 años no están autorizados a salir en California, así que quédense en casa”, dijo el protagonista de la exitosa saga de Terminator que se grabó en la sala de su casa, acompañado por Whiskey y Lulú, el pony y burro que tiene de mascotas.

Mientras hablaba de la importancia de realizar una cuarentena para evitar la propagación del virus, el ex gobernador de California le daba de comer zanahoria a los animales. “Esto es lo que hacemos, no salimos afuera, no vamos a los restaurantes, no hacemos nada de eso acá. Solo comemos con Whisky y Lulú, pasamos el tiempo y nos divertimos...”, afirmó la popular celebridad.

En 2019, Arnold volvió a interpretar a su icónico personaje en Terminator: Destino oscuro, el filme de ciencia ficción que tuvo como productor a James Cameron.En esta oportunidad, Schwarzenegger y Linda Hamilton volvieron a trabajar juntos después de 28 años, en los roles de Sarah Connor y Terminator T-800.

En el mundo del espectáculo hay varias figuras que contrajeron la enfermedad, como Olga Kurylenko, la modelo interpretó a Camille, la chica Bond en Quantum of solace. “Encerrada en casa luego de que me diera positivo el test de coronavirus. Estoy enferma desde hace una semana. Fiebre y fatiga son los principales síntomas. Cuídense y tomen (esta enfermedad) con seriedad”, escribió en Instagram.