Santiago del Moro se reencontró con el "Chelo Marchelo" de MuchMusic

l personaje, quien en ese entonces trabajaba como cantante en el transporte público, se lanzó a la fama en el programa de talentos de MuchMusic por su auténtica voz. Ayer participó del ciclo Quién Quiere ser Millonario y se reencontró con su ex compañero, Santiago del Moro.

El conductor contó: “Lo conocí cuando arranqué a trabajar en televisión en MuchMusic. Teníamos un programa. Él es Chelo Marchelo“. Y agregó: “Él vivió mucho tiempo en un hogar, una especie de reformatorio. Vivió en la calle, es un ‘artista ferroviario’ porque canta en los trenes y en el subte“.

El participante, a su vez, relató su dura historia de vida: “A los 11 años me fui a vivir a Once, conocí a unos chicos y me invitaron sustancias raras. Empecé a consumir drogas, empecé con la bolsita, con el pegamento y luego terminé con la cocaína. Ahí la cocaína casi me deja sin vida cuando tenía 13 años“. El artista callejero se llevó 70 mil pesos y reveló cuáles son sus sueños: “Ayudar a la gente que está en la misma situación que yo como chicos y abuelos, llegar a ser cantante, y formar una familia“.