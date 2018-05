Salió el nuevo álbum de Artic Monkeys tras seis años de silencio

Los temas que se incluyen en el disco son "Star Treatment", "One Point Perspective", "American Sports", "Tranquility Base Hotel & Casino", "Golden Trunks", "Four Out Of Five", "The World's First Ever Monster Truck Front Flip", "Science Fiction", "She Looks Like Fun", "Batphone" y "The Ultracheese".





Considerada una de las bandas más imporantes del rock alternativo británico de la última década, inició su carrera en 2006 con 'Whatever People Say I Am, That's What I'm Not', 'Favourite Worst Nightmare' (2007), 'Humbug' (2009), 'Suck It and See' (2011) y 'AM' (2013).





En diez días arranca la gira a nivel mundial en Hollywood (Estados Unidos) y será un buen momento para comprobar el repertorio que manejan sobre el escenario en esta nueva etapa y si sus fans perdonan.