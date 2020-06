Rubén Rada: "¿Cuándo viste un negro haciendo tele en la Argentina?"

Rubén Rada dio una nota a Cecilio Flematti para el programa "De caño vale doble" (Radio Rivadavia) para hablar del lanzamiento de Negro Rock, el último trabajo del cantante realizado durante la cuarentena.

Pero la pregunta acerca del racismo en los Estados Unidos por la violencia policial, provocó que Rada de una fuerte opinión. "¿Qué te pasa cuándo ves esas imágenes?", le consultó el conductor.

La respuesta del cantante fue tajante: "Pienso que el racismo va a estar eternamente, salvo que exista un remedio que lo cure de golpe. Lo que tiene que pasar es que en los países eso no se permita y metan en cana al que lo hace. En Estados Unidos a pesar de las leyes, nunca fue enjuiciado un policía por matar a un negro".

Luego, haciendo un repaso de ritmos y géneros musicales, Rubén Rada se mostró feliz de compartir la actividad con sus hijos. “Primero es una emoción increíble, miras para atrás, no puedo creer que tenga a tres hijos tan divinos, tan compañeros, tan buenos músicos y tan buena gente, porque son tres personas queridas. Mi casa, si yo abriera las puertas, se llena de amigos de mis hijos que vienen acá y te da la pauta de que son buena gente. Lo demás bueno... si tienen suerte en la vida, si cantan bien, la vida es todo suerte, no por ser hijos de Rada los vas a ver ahí arriba, tienen que pelear como todo el mundo. Pero me da una emoción tremenda poder estar con ellos y los nervios de que les vaya bien en la vida. Los nervios de que por lo menos no tengan que sufrir ni padecer las cosas que padecí yo”, señaló.

Y el conductor le preguntó cuáles habían sido esos sufrimientos, “Fui tuberculoso de los 2 a los 4 años. Pase mucho hambre. Sufrí mucho el racismo por mí mismo, porque mi madre tenía muchos complejos. Entonces para mí todo lo que estaba mal era porque era negro. Me daba vergüenza. Después pasé cosas feas de gente que yo sentía que no me daba laburo por grone", contó.

"Está el ser humano y el hombre blanco. Está el ser humano y está el hombre negro. Está el ser humano y el indio. Está el ser humano y el oriental. Quiero decir que están las personas, después están las razas y todo lo demás”, añadió.

Rada definió exactamente lo que sentía: “Por ejemplo yo iba a un baile con mis amigos y no podía entrar al baile en Uruguay, porque no dejaban entrar negros. Eso te salpica, te duele en la vida".

Además, hizo un comentario que llamó la atención de los integrantes del ciclo radial: "En Argentina o Uruguay si vos mirás la televisión... ¿Cuántos negros hay? Hay un chino haciendo una telenovela, que es más o menos conocido. No hay coreanos por ejemplo, que hace millones de años viven en Argentina, igual que los chinos. Y sin embargo en los programas son siempre los mismos. Los argentinos y gente clara. No hay grones no hay pardos. Entonces la cosa es como toda igual".

"En cambio en Brasil, en Venezuela y otros lados vos te encontrás, como también en Estados Unidos, que hay variedad de colores. Gente de indonesia trabajando en televisión. Entonces se arma una cosa totalmente distinta, sino estamos hablando siempre de lo mismo", destacó.

También Rada marcó la discriminación en otras actividades profesionales. "¿Vos creés que una persona argentina o uruguaya iría al psicólogo negro o haría operar su hijo por un negro? No pasa eso porque no están acostumbrados a eso y sí los negros podemos operar o podemos ser presidentes de la república. Estas cosas me causan gracia”, dijo como ejemplo.

Aunque aclaró que “No estoy enojado. Amo a todo el mundo y entiendo que la imperfección de los seres humanos hace que nos pase esto. ¿Si fuéramos perfectos para que queremos a Dios?”, concluyó.