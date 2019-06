Romina Gaetani también denunció que fue acosada por Darthés

La actriz Romina Gaetani se sumó a las denuncias contra el actor y cantante Juan Darthés al contar en un programa televisivo situaciones de acoso vividas en la tira Simona y en la novela Soy gitano.

En el programa Los ángeles de la mañana, contó algunas malas experiencias durante la grabación de tira "Simona" en 2018 y además detalló situaciones de acoso durante la novela "Soy Gitano", en 2003.

"Para mi fue un año muy difícil por eso no podía salir a hablar. Ahora puedo, Juan siempre supo mi opinión, yo no tuve una buena experiencia con él. En ´Simona´ no tuve una buena experiencia. Sí, soy una mujer más que pasó un mal momento con Juan", sostuvo.

"Yo le dije que iba a salir a bancar a Calu Rivero, una de las actrices que denunció a Darthés). Cuando estaba toda la movida de prensa de ´Simona´ lo senté y le dije que iba a salir a defender a la mujer. ´Acordate que yo pasé esta situación con vos´", agregó y sostuvo: "Pasé una situación fea, se pasó de la raya", agregó.

También Gaetani se refirió al duro derrotero judicial que debe encarar su colega Thelma Fardín. Allí señaló: "Es muy difícil que se haga Justicia y que la Justicia se aplique cuando, siendo víctima, no tenés las herramientas para decir pasó esto. Capaz necesitas un recorrido muy largo, buscar un abogado que te apoye y que te crea”.

Con Gaetani se incrementa la lista de actrices que denunciaron a Darthés por diferentes situaciones de acoso o abuso. Ya lo habían hecho Anita Coacci, Natalia Juncos y Calu Rivero.

El actor y cantante vive en Brasil, donde se refugió en diciembre del año pasado.