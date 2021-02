Romina Gaetani habló de su mejor beso con Benjamín Vicuña

Los rumores nunca se confirmaron pero Gaetani, una década después de la tira confesó en Crónica Anunciada (Futurock) que sí había existido una química especial con quien fuera su compañero de trabajo. “Mejor beso que ha dado en ficción Romina Gaetani ha sido con… Qué terminó la serie y dijiste: “¡Uh, se picó!”, fue el disparador que utilizó el conductor del ciclo. Y la actriz no dudó en responder: “Hubo un beso que me dí con Benjamín Vicuña una vez. No recuerdo en qué telenovela era”.

¿Cómo fue la situación? “No chapábamos, generalmente, nosotros. Nunca chapábamos. Él era el marido maltratador, así que jamás un beso...Y una vez que estábamos en un campo abierto, en un momento venía chape pero tipo chape que estábamos bien. Y dije: “Ahhhhhhh, mirá acá la cosa”. Y gritaban: ‘Corte, corte, corte...’ ¡Pero nosotros no escuchábamos nada!”, recordó Gaetani. Y luego dio a entender que tenía que haber sido durante la grabación de Herederos.

Actualmente Vicuña, separado de Pampita, formó una familia con Eugenia “La China” Suarez, que también es madre de Rufina fruto de su relación con Nicolás Cabré. Y Pampita, que está casada con Roberto García Moritán, padre de Santino y Delfina junto a Milagros Brito, está esperando una nena junto al financista.

En tanto, tras separarse del ex integrante de Bersuit Vergarabat, Osky Righi, luego de siete años de relación, Gaetani no volvió a formar pareja. Sin embargo, aseguró estar dispuesta a conocer nuevas personas y con ganas de volver a sentir el flechazo del amor.