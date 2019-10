Ricky Martin anunció el nacimiento de su cuarto hijo

Ricky Martin fue papá por cuarta vez. Así lo anunció el popular cantante puertorriqueño en sus redes sociales donde publicó una foto en la que se ve al bebé en sus brazos, acompañado de su pareja, el artista Jwan Yosef.

Justamente hace menos de un año, Ricky Martin y Yosef habían presentado a Lucía, su pequeña hija que acaba de cumplir diez meses.

Embed Ver esta publicación en Instagram Nuestro hijo Renn Martin-Yosef ha nacido. #elbebéhanacido Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 29 Oct, 2019 a las 3:48 PDT

"Nuestro hijo Renn Martin-Yosef ha nacido #ElBebéHaNacido", escribió ayer el cantante, en medio de un estallido de corazoncitos y tiernos comentarios de sus seguidores, junto a una foto en la que se ve la sonrisa de los flamantes papás y la carita del recién nacido.

Embed Ver esta publicación en Instagram La luz de mis ojos #Lucia Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 8 Ago, 2019 a las 11:38 PDT

Yosef publicó la misma foto con el mensaje: "Renn Martin-Yosef, our baby boy is here (nuestro bebito varón está acá) #Elbebéhanacido".

Ricky Martin también es papá de los mellizos Valentino y Matteo, de 10 años.