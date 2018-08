Reneé Cormillot a Julieta Cayetina: "Hay que denunciar; somos la única defensa que tienen los animales"

Hace algunas horas, Julieta Cayetina contó cuna anécdota en radio Pop, más precisamente en el programa de Diego Korol, donde dijo que quiso sacarse una foto en movimiento, arrojó a su perra al agua en una piscina de una quinta y que el animal se golpeó la mandíbula contra el borde y eso quedó retratado en la foto.





Su relato provocó la inmediata reacción de usuarios en redes sociales y de Reneé Cormillot, presidenta y miembro de ADEPRA y proteccionista animal, quien le realizó una denuncia por maltrato que terminó en la fiscalía de Cabildo al 3000.





La hija del doctor Cormillot hizo efectiva la denuncia y ahora dependerá del fiscal darle curso. Este medio habló con ella al respecto.

renee.jpg



"Tiene que actuar un fiscal y es quien decide qué es lo que tiene que hacer. Esperemos que nos dé bolilla, la denuncia terminó en la fiscalía de Avenida Cabildo al 3000. Los escraches sociales por ahí sirven, como le escribieron en Twitter, etc, maldecirla, putearla en criollo, todo eso, sirve para que la gente vea lo que pasa y escuche pero a su vez le das más rating al programa. Y queda en eso y en un año lo van a contar como una anécdota, y se van a matar de risa también. Lo que hay que hacer es, en Capital quizá es un poco más fácil que en provincia, hay una ley que es la 14.346, que es la ley de protección animal, que estamos tratando de mejorar, hay abogados trabajando en el tema, trabajamos en proyectos de ley que sea mejores para los animales porque esta es medio flaquita de penas, de condenas, pero es lo que tenemos por ahora y es con lo que luchamos", dijo Reneé en charla con este portal.





Y agregó: "Estaría bueno que se ponga en contacto con ONGs, yo tengo una pero hay un montón. Yo la denuncia la hice como persona, como ciudadano que tengo derecho a hacer una denuncia, y como persona sensible que ama a los animales y los defiende. No lo hice en nombre de ADEPRA, lo hice en mi nombre, como tiene que ser, ir y poner la cara y denunciar. No hay que tener miedo de hacerlo, es la defensa que tenemos, que tienen los animales que somos nosotros, y esperemos que ella pida perdón. En redes sociales no lo hizo".

renee



Cierto es que Cormillot asegura que el relato de Cayetina incentiva a la gente a que copie la acción: "Ella no toma conciencia que es una comunicadora social y que hay mucho estúpido suelto que va a decir ´¡tiremos el perro al agua a ver qué foto sacamos!´. Está bien que no todo el mundo le va a dar en el borde de la pileta como pasó con ella. Pero no va a faltar tonto que copie la idea. Los comunicadores sociales se tienen que cuidar, en contar esas cosas y de hacerlas, porque deberían pensar en el animal. Allá ellos".

cayetina.jpg



Por último, resaltó que le gustaría que pida disculpas y que conozca la intimidad de las ONGs que protegen animales y que entienda lo que es el maltrato animal: "Me encantaría si se quiere poner en contacto conmigo, que venga a ver lo que es un refugio, lo que es una campaña de adopción, de castración, que vea el mundo de los animales y sepa por qué somos tan sensibles, porque generalmente terminamos siendo las locas de mierda que reaccionamos. Que entienda que los animales sienten, que son seres con derecho, y que no se puede hacer eso, que no se puede maltratar a un animal, que no es una pelota de fútbol, hubiera tirado una pelota, hubiera quedado re lindo si tiraba un ramo de flores y el ramo se abría con el cielo de fondo. Pero una foto en movimiento tirando un perro al agua... ¡por Dios! Por mi parte espero que se dé cuenta que se mandó una macana, que pida disculpas, y que se acerque al mundo del animal, para ver lo que sufren los animales y se dé cuenta de que ella tiene que respetar un poco más a su compañero".









Fuente Primicias Ya