Qué pasó detrás de cámara entre Pampita y Jey Mammon tras el reclamo al aire

Un tenso final tuvo ayer el ciclo de, cuando, uno de los panelista invitados, le hizo saber a la animadora que no la había pasado nada bien y que prácticamente no tuvo participación en el envío.

La gota que rebalsó el vaso fue la confusión de Pampita al llamarlo "Joy" en vez de Jey, algo sumamente raro ya que el humorista y actor formó parte de "Bailando 2017" del que Pampita fue jurado y lo debió nombrar ciento de veces.

Pero más allá de la confusión, Mammon no se sintió cómodo en el staff de la conductora de Telefe y no dudó en hacérselo saber. Usó la ironía para dejarle en claro que no va a volver y que la pasó pésimo.

Embed

"Estuvo buenísimo el programa, pero me gusta más verlo de casa", dijo entonces Jey. Y continuó: "Me retaron cuando agarré el teléfono. Encima el Ruso (productor) me dijo que venga todos los días, ¡y me lo dijo en serio! ¿Ahora sale el dinosaurio Bernardo de un costado? ¡Parece joda! Me encanta el programa de Pampita, lo miro todos los días, pero desde mi casa. No lo entiendo por momentos y hoy entendí por qué. ¡No se sabe adónde vamos nunca!", sentenció Mammon.

El episodio continuó una vez que se apagaron las cámaras y el programa salió del aire. Pampita comenzó a gritar furiosa con Jey y lo trató de irrespetuoso. Testigos presenciales afirman que la animadora gritaba que es "maleducado" y que ella es la "conductora, no la producción".









Fuente Primicias Ya